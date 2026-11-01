Где рвется – там тонко...

Интервью
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Глава государства в Послании «Актуальные задачи Казахстана в новом историческим цикле» отметил, что без качественных дорог Казахстан не может претендовать на статус глобальной транзитной магистрали.

фото из личного архива Замира Сагинова

О причинах низкого качества строительства дорог мы говорим с депутатом Курултая Замиром Сагиновым, много лет проработавшим в дорожной системе, в том числе возглавлявшим Комитет автомобильных дорог и Национальный центр качества дорожных активов (НЦКДА).

– Замир Садыкович, Президент раскритиковал качество дорог. Почему мы годами возвращаемся к одним и тем же проблемам?

– Президент абсолютно прав. Я вижу ряд системных причин, и это не отдельные ошибки, а цепочка – слабое звено в одном месте тянет вниз все остальное.

Первая – это наука. Мы не можем сделать дорогу прочнее, дешевле и долговечнее без стабильного финансирования исследований. Мир меняется: климат, осевые нагрузки, тяжелые грузы. Многие давно применяют модифицированный битум и новые виды асфальта, а мы эти вопросы практически не изучаем. Деньги дают рывками, разработки обрываются, молодые специалисты уходят в другие отрасли, а КазДорНИИ вместо науки участвует в тендерах и делает проекты.

Следующая причина – в отсутствии независимого контроля. Центр качества финансируется в том числе местными бюджетами. Получается, заказчик одной рукой заказывает дорогу, а другой – оплачивает проверку ее качества. Контроль выборочный – одних подрядчиков проверяют, других нет. Поэтому финансирование Центра качества должно осуществлять­ся не за счет заказчика, а напрямую через Комитет автомобильных дорог, что обеспечит независимость и объективность контроля. 

Третья причина заключается в том, что сегодня технический надзор может осуществлять любой инженер-строитель, даже если он ни дня не работал на дорогах. Производство битума, асфальта, гидрологию мостов ему никто не преподавал. 

И наконец, последняя причина – большегрузы. За 35 лет проблему так и не решили. Карьерные машины ездят по общим дорогам. Превышение нагрузки на ось на одну тонну разрушает дорогу в 1,5 раза быстрее, на две тонны – в 3 раза. Из 83 автоматических систем взвешивания работает только 41.

А в основе всего – кадры: отрасли требуется 2 000 специалистов в год, вузы выпускают 100–150...

– Судя по данным, деньги в отрасль идут немалые, а на исследовательских работах их явно экономят. Странная ситуация…

– На следующий год на республиканские дороги планируется выделить около триллиона тенге плюс 300–400 миллиардов на местные. Итого полтора триллиона. А наука идет по отдельной программе через Министерство науки. Получается, мы тратим полтора триллиона и жалеем миллиард на исследования в той же отрасли.

Нужно, чтобы государство следило, на что Министерство науки дает деньги. И чтобы разработки доходили до дороги. Разработка ради разработки никому не нужна.

– Выше вы сказали, что КазДорНИИ вместо науки участвует в тендерах и делает проекты. А чем он должен заниматься? 

– Собирать людей, которые занимаются именно наукой, и разделить направления: асфальт, битум, бетон, грунты. Возьмем бетон, который у нас иногда «стреляет». Это профессиональный термин, он означает, что летом в жару плиты расширяются, вниз им деваться некуда, и они приподнимаются вверх. На юге бывало, что приходилось останавливать движение. Почему так происходит и как этого избежать, должна объяснить наука.

Или грунты: в разных регионах они ведут себя по-разному, а новых добавок, которые их укрепляют, много. Все это надо изучать и давать рекомендации. Для этого нужны люди. Раньше мы привлекали лучших выпускников, отправляли их учиться – девушки-химики занимались битумом, ребята изучали дорожный бетон. А потом финансирование закончилось, и они ушли в другие отрасли. Человеку, который идет в науку, нужно знать, чем он будет заниматься хотя бы в ближайшие 10 лет. Наука дает результат через 3–5 лет, а всем хочется показать ее плоды сегодня и торжественно перерезать ленточку.

Отдельно хотелось бы высказаться о местных дорогах. Как сказал Президент, ссылаясь на положения и регламенты, исполнительные органы в центре и на местах устроили настоящий «футбол». Министерство транспорта переводит ответственность за местные дороги на регионы, а акиматы говорят, что нормативы неправильно изданы. Глава государства поручил взять под жесткий контроль строительство местных дорог и ответственность возложил на Министерство транспорта. 

Министерство транспорта, а именно Комитет автодорог как уполномоченный орган, должно прежде всего определить: первое – в каких направлениях надо строить дороги: второе, конечно, – качество строительства. Потому что у нас есть области, в которых местные дороги десятилетиями в плачевном состоя­нии – это Западно-Казахстанская, Атырауская, Актюбинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области. И с каждым годом ситуация там не улучшается. Поэтому ответственность за ситуацию и решение проблем должен взять Комитет автомобильных дорог. 

И еще раз о науке. Президент в своем Послании подчеркнул: наука и образование были и остаются фундаментальным базисом технологического прогресса страны. И то, насколько долго она прослужит, определяется не только деньгами, но и знаниями. Без науки невозможно ответить на простые вопросы: почему на асфальте появляется колея, почему летом бетонные плиты приподнимаются, как поведет себя грунт в конкретном регионе, какой материал выдержит наши перепады температур и так далее.

Наука помогает и экономить. Новые технологии позволяют сделать дорогу прочнее, увеличить срок ее службы, снизить стоимость строительства и ремонта.

– Скажите, НЦКДА может остановить приемку дороги, если видит нарушения?

– Нет, таких полномочий у него нет. Центр выявляет нарушения и пишет письма: заказчику, в комитет, в министерство. Пока письма ходят, проходит октябрь, наступает ноябрь, дорогу принимают. Подрядчик получает деньги, инженер получает зарплату – и все. Сезон у нас короткий, никто не ждет.

Существует и еще одна проблема – финансирование. Как я уже отмечал, когда центр проводит проверку местных дорог, ее оплата ложится на местный бюджет. В такой ситуа­ции проверяющий поневоле попадает в зависимость от заказчика. 

Закон изменили в 2025 году, но на 2026 и 2027 годы деньги опять не предусмотрены. Центр должен финансироваться из республиканского бюджета, через Комитет автомобильных дорог, и именно комитет должен определять, кого проверять.

В 2025 году из 45 тысяч проб около 15 тысяч не соответствовали стандарту. Это 30 процентов. Центр выявил 256 случаев, когда на дороге вообще не было инженерной службы: дорога строилась сама по себе, а вложено было около 27 миллиардов тенге. А один инженер был закреплен за 169 объектами в разных областях. Физически это невозможно, такой инженер существует только на бумаге. Наказать центр никого не может...

– Что мешает нормальной работе технического надзора?

– Проблем две. Первая – отсутствие профессиональных кадров. Как человек может проверять качество, если не знает материала? Кроме того, в гражданском строительстве не изучают организацию дорожного движения, хотя от нее напрямую зависит безопасность на дорогах. Где должны стоять дорожные знаки, как организовать движение и обеспечить безопасность участников – это тоже специальные знания, которыми должен обладать технический надзор.

Вторая – подрядчик должен обеспечивать инженера жильем, питанием, машиной. Что делает компания, выигравшая тендер? Нанимает инженера и говорит: «Выкручивайся сам». А потом: «Хочешь кушать – подпиши». Инженеру деваться некуда...
Технический надзор по дорогам должен быть отдельной специальнос­тью, а осуществлять его – инженер с дорожным образованием и стажем не менее пяти лет. Специальность нужно передать из Министерства промышленности и строительства в Комитет автомобильных дорог. Тогда комитет сможет вести реестр, и инженер, допустивший брак, будет лишаться аттестации. При повторном нарушении – пожизненно.

– Как сделать так, чтобы чиновник не мог подписать акт, пока дефекты не устранены?

– Все оцифровать. Чтобы каждое действие оставляло электронный след. Мы в свое время закупили планшеты для инженеров. Все вносится только в планшет, ручной записи нет. Он открывается по лицу или отпечатку пальца, через полчаса бездействия блокируется, чтобы никому нельзя было его передать. Данные сразу уходят в центр обработки и изменить их нельзя. Чтобы подделать результат, должны договориться четыре человека, включая генерального директора. Это прак­тически невозможно.
Так же должна работать лаборатория: все замеры и результаты должны быть оцифрованы и храниться в центре качества. И у подрядчика должна быть собственная лаборатория. Тогда видно, кто и когда ошибся. Общественный аудит тут мало что даст: я 30 лет работаю в отрасли, но по виду асфальта не скажу, хороший он или нет. Это определяет лаборатория.

– Какие изменения, на ваш взгляд, срочно требуются сегодня для отрасли?

– На самом деле все просто. Первое – реформа технического надзора. Дорожным инженером должен быть человек с дорожным образованием и стажем от пяти лет. Второе – должна быть ответственность не только подрядчика и заказчика, но и инженерной службы. И третье – у центра качества должны быть полномочия отстранять инженеров и подрядчиков, а для этого инженерную службу нужно передать Комитету автомобильных дорог. И чтобы центр тоже отвечал за свою работу.

Все мы знаем выражение «где рвется – там тонко...» Так вот дорога может прослужить 17–20 лет, но только если вовремя заделывать ямы и трещины. Это как кран дома: течет – надо вызвать сантехника, а не ждать, пока затопит...

#дороги #инфраструктура #Послание Президента

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