​Где собака зарыта

Бабай и Шахрат



Беспечность одних и безразличие других приводит к тому, что практически ежедневно в Костанае пропадают собаки. Часть оказывается на улице брошенной. Практически ежедневно в области фиксируют факты нападений собак на людей. После появления подобных сообщений в прессе или соцсетях следуют рейды по отстрелу животных. Вот только ни один госорган не может сказать, сколько брошенных собак на улице, сколько напало на человека и сколько же все-таки их погибло из-за жестокого обращения. Домашние животные уже давно стали вещью, имуществом, с которым владелец, по всей видимости, может делать все, что душе угодно.

...Белоснежный алабай (среднеазиатская овчарка) появился на улицах села Заречное Костанайского района в рождественские дни. На шее широкий черный ошейник. Все, что выше – красное, все, что ниже – в бурых подтеках. Поймать пса удалось не сразу. Раненым он бродил по улицам поселка двое суток. Его боялись люди, он – людей. В итоге вердикт ветеринара оказался неутешительным: несколько кусаных ран, многочисленные переломы черепа со смещением и без, потеря одного глаза. В Костанае такие травмы не лечат. К найденышу сразу же приклеилась кличка Бабай. Деньги на его лечение в Челябинске, где согласились попытаться спасти пса, собирали неравнодушные костанайцы.

– Он абсолютно адекватен к людям, даже малознакомым. Есть зооагрессия. Однозначно стравливался с другими собаками, труслив в отношении мужчин и ненавидит поводок, – вынесли свой вердикт российские специалисты.

Эти слова полностью подтвердили предположения костанайских ветеринаров: кусаные раны четырехлетний Бабай получил от другой собаки, а вот голову ему проломил человек. Это был, пожалуй, первый случай жестокого обращения с животными в Костанайской области, который получил настолько широкую огласку.

Сразу же после новогодних праздников была найдена другая собака по кличке Шахрат. Ее просто выбросили в выгребную яму одной из АЗС в районе все того же поселка Заречное – годовалую, но уже сильно истощенную среднеазиатскую овчарку. Ветеринары отметили, что ее практически не кормили (у собаки совсем не было подкожно-жировой клетчатки). Плюс к этому неграмотная вязка привела к серьезной травме. Овчарку выбросили беременной. Ее стерилизовали, родить бедняжка все равно не смогла бы.

Эти два случая показательны во многом. Хозяев двух алабаев так и не нашли. Впрочем, можно сказать, что не особо и пытались. Закон стоит на стороне владельца, и полиция не может просто так начать искать человека, который избил собственную собаку и выбросил ее на улицу. Нужно заявление от пострадавшего. А может ли его написать собака? Абсурд. И если бы служба по отстрелу животных нашла Бабая и Шахрата первыми, то собак застрелили бы на месте без промедления.

За последние 3 года ни по одному делу по 316-й статье Уголовного кодекса РК «Жестокое обращение с животными» в Костанайской области не было вынесено решения суда. А ведь такие факты фиксировались: в 2016 году – 10, в 2017-м – 7 фактов, в прошлом году – один. Все возбуждаемые дела были прекращены с формулировкой «за отсутствием состава уголовного правонарушения».

В новом году полиция уже возбудила уголовное дело по статье 316 УК РК. 37-летний житикаринец повесил соседскую собаку в сарае. Все, что ему грозит – до 300 тыс. тенге штрафа либо 120 часов общественных работ, либо арест на 30 суток. И это даже если он садист и убивал животное с особой жестокостью. Но полицейские отмечают, что злой умысел еще нужно доказать.

Пуля для бесхозных

Уже много лет волонтеры бьются над проблемой открытия приюта для животных в Костанае. Временные пристанища, которые есть у общественных организаций, существуют лишь на пожертвования неравнодушных людей. Кто-то параллельно зарабатывает, оказывая ветеринарные услуги, кто-то подыскивает бездомным собакам новых хозяев, получая от благодарных людей определенную помощь.

В ОО «Надежа плюс kst», которое и занималось спасением Бабая и Шахрата, говорят, что государственной помощи не ждут. Сегодня политика властей города такова, что служба отлова бездомных животных в лице костанайской городской ветеринарной станции по факту работает как служба отстрела. В январе был зафиксирован случай, когда сотрудники ведомства произвели выстрел в фактически домашнюю собаку, которая во время прогулки отбежала от хозяина. В ветстанции утверждают, что был произведен отлов с помощью «лекарственного препарата», однако собака, едва добежав до хозяина, умерла.

– У собаки должен быть адрес­ник, согласно нашему законодательству, – говорит сотрудница ОО «Надежа плюс kst» Александра Лебединская. – Абсолютно любая собака на улице, пусть на ней будет хоть 33 ошейника, будет считаться безнадзорной, если рядом нет хозяина. Если на ней будет хотя бы какой-то жетон с указанием клички, телефона владельца, то это хоть как-то облегчит задачу. Но опять же для службы отлова адресник и ошейник не будут аргументом, чтобы не убивать. В Астане, например, есть трехсуточная передержка. У нас собак убивают на месте.

А ведь согласно правилам содержания и выгула собак и кошек Костанайской области, на которые ссылаются в городской ветстанции, речь идет именно об отлове, а не отстреле бездомных животных. Но держать их негде.

Другой стороной проблемы становится отсутствие документов на животных у их владельцев. Паспортами чаще всего обладают хозяева породистых собак, которые следят за прививками и различными обработками питомца. Таких единицы. К тому же паспорт можно купить в любой ветеринарной аптеке и заполнить самостоятельно. Никакой официальной регистрации не требуется. Вот и у владельца застреленной ветслужбой собаки документов не оказалось. В итоге мужчину, потерявшего любимого питомца, привлекли к административной ответственности – на первый раз он отделался предупреждением.

Защитите от нападения

Отлов/отстрел бездомных животных вполне оправдан – какая-никакая защита от распространения болезней животных. Жители жалуются на стаи бездомных собак, которые появляются то в одном, то в другом районе Костаная. Многие боятся нападений. Повод для страха есть.

По данным управления здравоохранения Костанайской области, за прошлый год было зафиксировано более 2 тыс. случаев нападений собак на людей. Значительная часть пострадавших – дети. 753 обращения поступило по нападениям на детей в возрасте от 6 до 14 лет, почти 300 обращений по малышам до 5 лет, более сотни пострадавших среди подростков 15–17 лет. Если говорить о месте происшествий, то это преимущественно города области.

Вот только есть во всей этой статистике один недостаток: выделить из общей массы нападавших бездомных собак невозможно.

– Не могу сказать, бездомные собаки нападали или домашние. Конечно, задаем такие вопросы пострадавшим, но не фиксируем этого, – сказала заместитель главврача Костанайской областной детской больницы Динара Ибрашева. – При поступлении абсолютно всех детей начинаем прививать от бешенства, потому что даже если это домашняя собака, часто не знаем даты последней прививки.

Врачам действительно не до этого: ребенка надо спасать, ведь порой травмы весьма опасны. Но и полицейские не смогли назвать, сколько людей пострадали от домашних собак, а сколько от бездомных. Да, в зону их внимания попадают домашние питомцы, но и здесь тупик. Все подобные происшествия квалифицируются как нарушение правил содержания по статье 408 КоАП РК. А в нее входит все: от неубранных фекалий и отсутствия намордника до, собственно, нападения. К примеру, в январе 2 алабая в присутствии своего хозяина разорвали более мелкого пса (шпица) на части в буквальном смысле. Это произошло в вечернее время в центре Костаная. Происшествие было зафиксировано камерами наружного видеонаблюдения. Хозяина алабаев, который не смог справится с питомцами, нашли и наказали штрафом в размере 25 тыс. тенге (10 МРП). Закон в таких случаях учитывает факт «нанесения ущерба имуществу», но не факт гибели живого существа.

Примечательно, что полицию в тот вечер никто не вызвал. Заявление хозяйка погибшей собаки написала лишь на следующий день. Да, женщина была с маленьким ребенком и не хотела его травмировать. Но не сделали этого и сотрудники кафе, возле которого произошла трагедия.

Ежегодно на протяжении нескольких лет полицейские составляют около 100 протоколов по части 2 статьи 408 Адмкодекса за повторное нарушение правил содержания собак. Бездомных собак, которые, возможно, не причинили вреда никому, попросту отстреливают во избежание. Но никто не может сказать, сколько же все-таки людей покусали мохнатые бродяжки.

Верните друга

Казалось бы, в череде этих проб­лем особняком стоят пропавшие либо украденные собаки. Питомцев уводят прямо со дворов. Объявления о подобных пропажах в сети публикуют чуть ли не ежедневно. Но на официальный запрос «Казправды» департамент полиции области ответил, что заявлений о кражах собак к ним не поступало вовсе. Не могут ни подтвердить, ни опровергнуть полицейские и слухи о проведении собачьих боев, жертвой которых, возможно, и стал Бабай.

На вопросы об отсутствии тесного контакта с полицией волонтеры, что ищут хозяев бездомным животным, говорят о бездействии первых. Немудрено. По закону собака – имущество. А сколько стоит дворняга непонятной помеси или «породистый» щенок без родословной? Как определить ущерб, если ты потерял друга? Подобных вопросов множество.

Конечно, собачьи трагедии нельзя сравнивать с людскими. Но мы, кажется, совсем забыли о ценности любой жизни. В мире уже немало стран приняло законы о бережном отношении с животными. В Китае и Египте за жестокое обращение с животным можно угодить в тюрьму. В США такие преступления приравняли к особо тяжким. В Швейцарии и вовсе тотальный контроль: законом предусмотрена даже нагрузка, которой можно подвергать собак.

Сегодня животные в нашей стране попадают в руки настоя­щих садистов, которые могут безнаказанно их мучить, избивать, убивать. Никакого нравственного кодекса по отношению к животным нет. Собака – самый верный друг человека – перестает быть другом, членом семьи, а все больше превращается в модный аксессуар, игрушку. И этим мы, несомненно, подаем плохой пример нашим детям.

P.S. Шахрат после прохождения лечения нашла новый дом. Бабай тоже выжил и благодаря работе кинолога уже спокойно реагирует на поводок. Его психологическое состояние удалось стабилизировать, хотя подходящий дом, где его бы действительно полюбили, пока найти не удалось.