Где-то на обочине оказалась «дорожная карта» по комплексному решению экологических проблем Северо-Казахстанской области.

«Придорожная» карта

Многие из «дорожных» экологических задач так и не были решены. К примеру, если план по установке котлов, функционирующих на биомассе, удалось осуществить, то строительство в одном из районов канализационных сетей и очистных сооружений застопорилось, и на завершение работ требуется дополнительно 160 млн тенге.

Из-за отсутствия денег тормозится строительство новых полигонов твердых бытовых отходов в девяти сельских райо­нах, хотя на разработку проектно-сметной документации уже затрачено 59 млн тенге.

Тем временем сотрудники мобильной рабочей группы зафиксировали 26 несанкционированных свалок в Петропавловске. В Кызылжарском районе таковых 47, в Аккайынском – 18, Мамлютском – семь, районе Магжана Жумабаева – восемь. Однако за создание подобных «полигонов» удалось оштрафовать лишь пятерых граждан на общую сумму 153 150 тенге.

Другой важный пункт «дорожной карты», также оставшийся на бумаге, – ограждение бывших урановых рудников в двух районах Северо-Казахстанской облас­ти. Опасные объекты доступны уже много лет, по этой причине местные жители свободно появляются на опасной территории и разбирают загрязненные радиацией строительные конструкции.

Если в районе Габита Мусрепова урановые рудники еще в 2020 году были приняты в коммунальную собственность и ограждены, то в Айыртауском процесс затянулся. Заброшенные месторождения «Грачевское» (107 га) и «Косачиное» (15 га) хоть и переданы в коммунальную собственность, но до сих пор не ограждены из-за того, что в районе нет денег на эту работу, а в области отказали в финансировании.

Акимат Айыртауского района подал бюджетную заявку на выделение 95,2 млн тенге на устройство ограждения территории бывших урановых рудников, она была рассмотрена областной бюджетной комиссией при формировании бюджета на 2022–2024 годы, но не поддержана, хотя эту проблему экологи поднимают уже не первый раз.

Напомним, добыча урановой руды в Айыртауском районе была остановлена 20 лет назад. С тех самых пор остатки оборудования и стройматериалы некогда богатого рудоуправления разворовываются и растаскиваются из-за отсутствия охраны.