Общество

Где-то на обочине оказалась «дорожная карта» по комплексному решению экологических проблем Северо-Казахстанской области.

Андрей Кратенко

«Придорожная» карта

Многие из «дорожных» экологических задач так и не были решены. К примеру, если план по установке котлов, функционирующих на биомассе, удалось осуществить, то строительство в одном из районов канализационных сетей и очистных сооружений застопорилось, и на завершение работ требуется дополнительно 160 млн тенге.

Из-за отсутствия денег тормозится строительство новых полигонов твердых бытовых отходов в девяти сельских райо­нах, хотя на разработку проектно-сметной документации уже затрачено 59 млн тенге.

Тем временем сотрудники мобильной рабочей группы зафиксировали 26 несанкционированных свалок в Петропавловске. В Кызылжарском районе таковых 47, в Аккайынском – 18, Мамлютском – семь, районе Магжана Жумабаева – восемь. Однако за создание подобных «полигонов» удалось оштрафовать лишь пятерых граждан на общую сумму 153 150 тенге.

Другой важный пункт «дорожной карты», также оставшийся на бумаге, – ограждение бывших урановых рудников в двух районах Северо-Казахстанской облас­ти. Опасные объекты доступны уже много лет, по этой причине местные жители свободно появляются на опасной территории и разбирают загрязненные радиацией строительные конструкции.

Если в районе Габита Мусрепова урановые рудники еще в 2020 году были приняты в коммунальную собственность и ограждены, то в Айыртауском процесс затянулся. Заброшенные месторождения «Грачевское» (107 га) и «Косачиное» (15 га) хоть и переданы в коммунальную собственность, но до сих пор не ограждены из-за того, что в районе нет денег на эту работу, а в области отказали в финансировании.

Акимат Айыртауского района подал бюджетную заявку на выделение 95,2 млн тенге на устройство ограждения территории бывших урановых рудников, она была рассмотрена областной бюджетной комиссией при формировании бюджета на 2022–2024 годы, но не поддержана, хотя эту проблему экологи поднимают уже не первый раз.

Напомним, добыча урановой руды в Айыртауском районе была остановлена 20 лет назад. С тех самых пор остатки оборудования и стройматериалы некогда богатого рудоуправления разворовываются и растаскиваются из-за отсутствия охраны.

Популярное

Все
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Казахстанские борцы победили в Кубке Азии "Turan Barysy"
Водителям "скорой" дали зеленый свет: абсурдный приказ отменили
Есть ли казахстанцы среди пострадавших в жуткой трагедии в Сеуле, рассказали в МИД
Казахстанские каратисты завоевали 2 золота на чемпионате мира
Казахстанская студентка погибла во время давки в Сеуле
В Усть-Каменогорске спасли "кота-электрика"
В Караганде раскрыто жестокое убийство таксиста
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея
В Шымкенте предотвратили массовую драку среди футбольных болельщиков
Какая погода ожидает казахстанцев 31 октября
В Алматы задержали мужчину с оружием
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
Газовый баллон разрушил дом в Актюбинской области – четверо пострадали
Сильный снегопад и метель ожидаются в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина
Иманбек Зейкенов женился
Акмолинские полицейские получили новые автомобили
В ВКО из-за халатности остановила работу ТЭЦ
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Пеликана приютили вахтовики на месторождении в Мангистау
Си Цзиньпина переизбрали генсеком Компартии Китая на третий срок
Тело младенца нашли на мусорном полигоне в Актюбинской области
Дипломат сделал рискованное заявление ТАСС, в котором отметил, что Казах­стан не остановится на принятии Дек­ларации о суверенитете, а добьется полной государственной независимости
В АФМ прокомментировали задержание сотрудника ДЭР с пистолетом
Президент Казахстана провел встречу с президентом Европейской комиссии
Праздничный телемарафон: как отметить День Республики, не выходя из дома
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии

Читайте также

Общество
Какая погода ожидает казахстанцев 31 октября
Общество
Водителям "скорой" дали зеленый свет: абсурдный приказ отме…
Общество
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и …
Общество
Сильные осадки прогнозируют в ряде городов Казахстана 30 ок…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]