А ведь такое состояние духа не более чем заблуждение. Трудно поверить в то, что, хотя каждый из нас и вселенная («под всякой могильной плитой лежит всемирная история»), мы всего лишь часть целого, которое не всегда удается понять и осознать. Ведь взаимосвязи и взаимозависимости почти никогда не видны и не ощутимы. И в этой счастливой беспечности так хорошо пребывать.

У Хемингуэя есть замечательный рассказ «Холмы как белые слоны». В пустом вокзальном кафе мужчина и женщина, потягивая холодное пиво, ожидают поезд. Разговор неспешный. Мужчина вяло убеждает женщину, что все будет отлично, что это не страшно и что просто надо решиться. Ни слова не сказано о том, что женщина беременна, а мужчина не хочет ребенка и уговаривает свою подругу сделать аборт.

Чем дольше длится бесцельная беседа, тем острее возникает ощущение, что находятся они по разные стороны железнодорожного полотна, что их платформы медленно движутся в разные стороны, унося друг от друга все дальше. Он хотел, чтобы она уступила, согласилась с ним, и тогда он не чувствовал бы себя предателем. Мужчина понимает, что ему нужно, но он не представляет, к чему это приведет. Женщина знает и понимает, что тот, с кем она жила бок о бок, совсем ей чужой. «Мы ведь только и делаем, что ездим по новым местам и пробуем новое вино», – думает она. Ей кажется, что она бьется о невидимую стену, отделяющую ее от слонов, гуляющих где-то там, на холмах.

То, что раз упущено, никогда не вернется. Именно об этом заставляет задуматься и фильм «Принцип неопределенности», который удалось посмотреть на днях. Бобби и Кейт, гуляя по городу, останавливаются на середине Бруклинского моста, решая, что им делать дальше. И тогда Бобби предлагает подбросить монетку, чтобы определить, в какую сторону им теперь двигаться. Фильм рассказывает о том, как прошел бы день для влюбленных, если бы они в один и тот же момент оказались в разных концах города. В первом случае, подобрав бродячую собаку, они пришли бы на день рождения к родным Кейт.

Во втором – оказались бы втянутыми в криминальную историю. Все зависело от выбора, от случайности, от неосторожно оброненного слова. Параллельно прожитые в этот день жизни заканчиваются одинаково. Герои снова оказываются на Бруклинском мосту. И в каждой истории они спрашивают друг друга: «И что теперь? Наверное, просто пойдем дальше». И появляется ощущение счастья от возможности смотреть, как встает солнце, как угасает день.

В двух разных вариациях этого дня есть одна общая деталь. Герои никак не могут принять окончательное решение. Поначалу не понимаешь, о чем идет речь – о работе, карьере, отпуске? И только спустя время становится ясно, что героиня все время размышляет о том, оставить ей ребенка или нет. Взвешивает все «за» и «против», ожидая одобрения своего решения от Бобби и стараясь принять это решение независимо от любимого. Хочется верить, что ребенок останется жить и никогда не будет думать о том, что его отец со временем станет собакой.

Ведь жизнь не бывает пустой и неполной. Она всегда полнокровна. Полнокровны и полноправны все ее реальности. Дело только в нас самих. Свобода выбора всегда таит в себе наличие другого пути. Завтра – новый день. И новый выбор. И новые случайности. Которые всегда закономерны.