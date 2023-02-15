Где учатся будущие генералы?

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Алла Серикбаева

Военные учебные заведения Министерства обороны РК готовятся к набору абитуриентов.

Представители ведомства в СЦК рассказали о том, куда и как можно поступить тем, кто решил связать свою дальнейшую жизнь с военным делом.

В систему отечественного военного образования входят Национальный университет обороны, где осуществляется послевузовская подготовка по программам магистратуры и докторантуры, три военных вуза, два колледжа и три республиканские школы «Жас улан» – в Алматы, Шымкенте и Караганде.

Сегодня Национальный университет обороны по праву стал лидером в Центрально-Азиатском регионе среди военных учебных заведений, осуществляя подготовку военных кадров не только для Вооруженных сил РК, но и для армий государств – участников ОДКБ.

«Кузницей» кадров по команд­ным специальностям является Военный институт Сухопутных войск города Алматы. Его выпускники составляют более 50% офицерского корпуса респуб­лики. Специалистов летного и инженерно-технического состава готовят в Военном институте Сил воздушной обороны в Актобе. А в алматинском Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи обучают офицеров-инженеров радиотехнических специальностей.

Также Министерство обороны реализует подготовку военных кадров за рубежом по образовательным программам по летным, морским, сухопутным, инженерным, медицинским и гуманитарным специальностям в вузах оборонных ведомств России, Беларуси, Армении, США, Турции, Индии, Пакистана.

Начальник департамента военного образования и науки Минобороны РК генерал-майор Жумабек Ахметов на пресс-конференции в СЦК проинформировал об этапах поступления в военные институты.

До 30 апреля идет прием заявлений на имя руководителя местного органа военного управления. Документы принимают с 15 по 20 июля. Кандидаты на зачисление должны пройти профессионально-психологический отбор, медицинское освидетельствование и проверку уровня физической подготовки. По этим показателям и результатам ЕНТ составляется рейтинг. На его основе приемная комиссия проводит зачисление. Ее решение будет опубликовано на сайте вуза 6 августа, а зачисление – 8 августа.

В случае одинаковых показателей преимущественное право имеют выпускники респуб­ликанских школ «Жас улан», воспитанники организаций образования с дополнительными программами по военной подготовке, дети военнослужащих, погибших или получивших инвалидность в период прохож­дения службы.

С этого года в военные учебные заведения МО РК без вступительных экзаменов могут поступать граждане, отслужившие установленный срок срочной воинской службы. Зачисление будет осуществляться по результатам ранее проведенного отбора в воинских частях Вооруженных сил. Предусмотрена квота в 25% от общего количества ежегодного набора в военные вузы.

В военных колледжах страны готовят младший командный состав «сержантов-профессионалов» для прохождения воинской службы по контракту на командных должностях сержантского состава. В ведении Министерства обороны два таких учебных заведения – в Астане и Щучинске. Прием обучающихся туда проходит с 1 по 20 августа.

В школы «Жас улан» принимаются юноши не моложе 15 и не старше 16 лет на год поступ­ления, окончившие 9 классов. Прием документов – с 6 по 20 августа на конкурсной основе.

– Для тех, кто туда поступил, – обучение бесплатное, – отметил генерал-майор Жумабек Ахметов. – Также идет обеспечение всеми видами довольствия военнослужащих, есть возможность получить высшее гражданское и военное образование в соответствии с классификаторами специальности. Но самое важное – это практически стопроцентное трудоустройство. Наши выпускники гарантированно продолжают прохождение воинской службы в первичных офицерских должностях.

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