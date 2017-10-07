Где в Астане будут созданы новые парки и скверы в этом году?

До конца текущего года в Астане будет создано пять скверов и еще один парк, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на медиа-центр столичного акимата.
"В текущем году у нас завершено строительство одного парка по улице Жалайыри на территории района "Алматы". Планируется построить сквер по улице Биржан сал, сквер по улице Желтоксан, сквер по улице Суворова, сквер по проспекту Тауелсыздык и по улице Кошкарбаева", – рассказал представитель городского Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Нуралы Елибаев.
По его словам, также начата реконструкция сквера по улице Сейфуллина.
Всего на строительство парков, бульваров и скверов в Астане в этом году выделено более 962,5 млн тенге.
Кроме того, по информации Нуралы Елибаева, бюджет на благоустройство города на следующий год еще не утвержден, но о планах на предстоящий период уже известно. В 2018 году будут построены: парк площадью в 15,4 га в районе жилого массива "Коктал" и 11 объектов на местах аварийно-ветхого жилья, – три бульвара и восемь скверов.