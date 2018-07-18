Где в Астане можно купить квартиры по программе "7-20-25"

Как изменится рынок жилья Казахстана в связи с запуском новой ипотечной программы "7-20-25". Об этом эксперты рассказали Inform.kz.
По словам вице-президента Объединенной ассоциации риэлторов Казахстана и директора агентства недвижимости DIXI Нины Лукьяненко, программа не окажет значительного воздействия на цены.
"Никаких изменений цен мы не наблюдаем, то есть цены остались на прежнем уровне, потому что программа охватывает только ограниченный круг заемщиков и недвижимости, которые по этой программе можно приобрести. Никакого сильного бума по продаже в связи с запуском этой программы тоже нет", – отметила Нины Лукьяненко.
По ее словам, казахстанцы ждут включения в программу вторичного жилья. "Но насколько мне известно, эта тема сейчас обсуждается на уровне Правительства. Возможно, эта программа будет распространяться на вторичную недвижимость в том числе. На самом деле, предложения на первичном рынке есть, но, конечно, ограниченные. Как правило, это объекты, которые находятся на окраине. Одно из условий программы – объекты, которые должны быть введены в эксплуатацию. Именно поэтому предложений немного, такая ситуация наблюдается практически во всех регионах", – заключила она.
В свою очередь председатель Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев тоже высказал мнение, что на рынке первичного жилья квартир мало. Глава союза отметил, что 90% квартир в жилом комплексе приобретается уже во время строительства и после сдачи в эксплуатацию остается всего лишь 5-10%.
"Поэтому застройщикам невыгодно из-за 5-10 процентов заниматься этими программами. Готовые квартиры в таком малом количестве и так продаются. Само строительство дома варьируется от 1,5 миллиарда (небольшого) до 5 миллиардов тенге. Это двухлетний процесс. И им невыгодно сегодня отдавать уже готовый объект по цене программы. Для того чтобы продавать, надо заключать договоры, оформлять документы, предоставлять банкам дополнительные бумаги. Готовое жилье можно реализовать через ипотеку или же легко продать через Жилстройсбербанк. Поэтому не всегда застройщики идут по новой программе. Но если бы она была попроще, то, конечно, могли бы пойти", – пояснил он.
По словам эксперта, нужно позволить людям покупать и вторичное жилье. "Гражданин сам должен выбирать, где ему выгодно купить – на первичном или вторичном рынках жилья. Тогда эта программа отразится и на первичном рынке. То есть люди, которые продают свои квартиры, будут приобретать новые на первичном рынке. Пойдет цепная реакция. Сегодня же идет очень медленная реакция", – считает Талгат Ергалиев.
Между тем он убежден, что цены на рынке первичного жилья пойдут вверх, так как предложений будет мало.
"Квартир на рынке мало, и цены на них поднимутся. Это закон рынка, его не я придумал", – пояснил он.
Также в Союзе строителей Казахстана предоставили список застройщиков и жилых комплексов в Астане, в которых можно приобрести квартиры по программе "7-20-25".
По словам вице-президента Объединенной ассоциации риэлторов Казахстана и директора агентства недвижимости DIXI Нины Лукьяненко, программа не окажет значительного воздействия на цены.
"Никаких изменений цен мы не наблюдаем, то есть цены остались на прежнем уровне, потому что программа охватывает только ограниченный круг заемщиков и недвижимости, которые по этой программе можно приобрести. Никакого сильного бума по продаже в связи с запуском этой программы тоже нет", – отметила Нины Лукьяненко.
По ее словам, казахстанцы ждут включения в программу вторичного жилья. "Но насколько мне известно, эта тема сейчас обсуждается на уровне Правительства. Возможно, эта программа будет распространяться на вторичную недвижимость в том числе. На самом деле, предложения на первичном рынке есть, но, конечно, ограниченные. Как правило, это объекты, которые находятся на окраине. Одно из условий программы – объекты, которые должны быть введены в эксплуатацию. Именно поэтому предложений немного, такая ситуация наблюдается практически во всех регионах", – заключила она.
В свою очередь председатель Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев тоже высказал мнение, что на рынке первичного жилья квартир мало. Глава союза отметил, что 90% квартир в жилом комплексе приобретается уже во время строительства и после сдачи в эксплуатацию остается всего лишь 5-10%.
"Поэтому застройщикам невыгодно из-за 5-10 процентов заниматься этими программами. Готовые квартиры в таком малом количестве и так продаются. Само строительство дома варьируется от 1,5 миллиарда (небольшого) до 5 миллиардов тенге. Это двухлетний процесс. И им невыгодно сегодня отдавать уже готовый объект по цене программы. Для того чтобы продавать, надо заключать договоры, оформлять документы, предоставлять банкам дополнительные бумаги. Готовое жилье можно реализовать через ипотеку или же легко продать через Жилстройсбербанк. Поэтому не всегда застройщики идут по новой программе. Но если бы она была попроще, то, конечно, могли бы пойти", – пояснил он.
По словам эксперта, нужно позволить людям покупать и вторичное жилье. "Гражданин сам должен выбирать, где ему выгодно купить – на первичном или вторичном рынках жилья. Тогда эта программа отразится и на первичном рынке. То есть люди, которые продают свои квартиры, будут приобретать новые на первичном рынке. Пойдет цепная реакция. Сегодня же идет очень медленная реакция", – считает Талгат Ергалиев.
Между тем он убежден, что цены на рынке первичного жилья пойдут вверх, так как предложений будет мало.
"Квартир на рынке мало, и цены на них поднимутся. Это закон рынка, его не я придумал", – пояснил он.
Также в Союзе строителей Казахстана предоставили список застройщиков и жилых комплексов в Астане, в которых можно приобрести квартиры по программе "7-20-25".