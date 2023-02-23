Где в доме нужно прятаться при землетрясении, рассказали в МЧС

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана Ибрагим Кульшимбаев рассказал, где в доме нужно прятаться при землетрясении, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба МЧС РК

«Данные правила мы доводим при учениях, сейсмотренировках (например, они каждый месяц проходят в Алматы – в школах и на других объектах)», – отметил Ибрагим Кульшимбаев на брифинге в СЦК.

Он назвал наиболее опасные и наименее безопасные места в жилом здании.

«Наиболее безопасными местами в жилых зданиях являются несущие конструкции стен. Не нужно, например, выбегать на лестничные площадки. При ликвидации последствий землетрясения в Турции мы замечали, что наиболее опасными являются лестничные марши. Основное количество погибших было на этих лестничных маршах. Поэтому по необходимости надо находиться в доме, именно под несущими стенами, где вы можете спастись, остаться под конструкциями, под которыми останутся проемы для вас», – резюмировал спикер.