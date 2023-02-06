Где в семье лад, там и дети – клад

В совещании приняли участие аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев, государственный и общественный деятель Мурат Бактиярулы, акимы города Кызылорды и районов региона, руководители правоохранительных органов и – в селекторном режиме – члены общественных советов районов, работники сферы образования и представители образцовых династий.

Модератор заседания, кандидат исторических наук, председатель областной партии «Amanat» Наурызбай Байкадамов отметил большое значение сохранения религии, языка, культуры, истории для каждого народа и каждой нации в эпоху глобализации, подчеркнув, что особую роль здесь играет семейное воспитание.

Аким области Нурлыбек Налибаев рассказал о работе, проделанной в регионе для улучшения качества жизни детей, отметив, что пришел на мероприятие не только как глава региона, но и как отец.

– В прошедшем году мы старались уделять как можно больше внимания подрастающему поколению и поддерживать стремление детей к высоким достижениям, – сказал он. – Держим этот курс и нынче.

При поддержке спонсоров в Кызыл­ординской области за последний год сдали в эксплуатацию 80 детских спортивно-игровых площадок общей стоимостью 1,6 млрд тенге. Важно, что такие площадки построены не только в центре, но и на периферии. В 2022-м по региону открыто 19 детских садов. В населенных пунктах Приаралья сдали в строй шесть школ, решили проблему двух аварийных зданий организаций образования. В Жалагашском районе области открыт современный Дом школьников на 250 мест.

В ходе визита главы Правительства РК в южный регион поддержан проект строительства в Кызылорде физико-математической школы-интерната на 400 мест с общежитием на 300 мест.

– В этом году компания «Казгермунай» начнет в Кызылорде строительство нового Дворца школьников, – отметил аким области. – А в преддверии следующего учебного года еще две специализированные школы на 150 мест примут одаренных детей.

В ближайшие три года в регионе планируется открыть 64 детских сада, дополнительно охватив дошкольным обучением около 11 тыс. детей. А в ­2023-м будут введены в строй четыре новые школы на 940 мест в Жанакорганском, Шиелийском, Казалинском и Аральском районах.

– По инициативе Главы государства в рамках национального проекта «Комфортная школа» будет построена 21 школа на 15 100 мест, – отметил Нурлыбек Налибаев. – Это беспрецедентно масштабный проект в сфере образования общей стоимостью свыше 100 миллиардов тенге.

В регионе растет доля частных школ. Уже сейчас их функционирует 21, в ближайшие три года инвесторы намерены построить еще 12 школ.

Аким области поручил руководителям нескольких управлений и акимам городов и районов принять комплекс мер по эффективному проведению досуга и полноценной социализации детей для профилактики интернет-зависимости, вовлеченности в азартные игры, насилия и иных рисков.

Руководитель областного управления образования Мейрамбек Шермаганбет говорил о профилактике правонарушений и насилия в организациях образования и обеспечении безопасности детей.

– Для полноценного охвата досуга детей в регионе функционирует 61 вне­школьная организация дополнительного образования, 2 170 спортивных секций при школах и 1 942 кружка, в них занимаются 156 764 ребенка, – сообщил он. – Все образовательные организации региона обеспечены системой видеонаблюдения, выделено 97 миллионов тенге на установку тревожных кнопок в 170 школах, их подключают к отделениям полиции.

Государственный и общественный деятель Мурат Бахтиярулы в своем док­ладе остановился на таких актуальных проблемах, как кибербуллинг и моббинг. Родители и члены общественных советов поделились рекомендациями по воспитанию детей. Их мнения будут учтены при разработке новых проектов в системе образования региона.