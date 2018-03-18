Общество

Где ждать потоп в Астане, выяснил Исекешев

Аким Астаны Асет Исекешев посетил столичный контррегулятор и ознакомился с готовностью города к паводковому периоду, передает Kazpravda.kz.   

"Согласно Комплексному плану по организованному пропуску паводковых вод на территории столицы на 2018 год определено 27 вероятных участков подтопления. По каждому назначены виды работ, объем необходимого материала, финансирования, ответственные исполнители. В ходе выезда акиму было доложено о готовности гидротехнических сооружений, в частности о состоянии Астанинского водохранилища. В целях проведения мониторинга и анализа полученных данных о снегозапасах был утвержден плановый график работы", – сообщает пресс-служба акима Астаны.

По данным акимата о состоянии Астанинского водохранилища на 14 марта, сброс составил 15 кубометров в секунду, объем – 283 млн м3, или 69% от проектной мощности. Вместе с тем на объекте "Защита города Астаны от затопления паводковыми водами реки Есиль" проведены работы по укреплению дамбы, комплекс полностью готов к принятию и пропуску паводка.

Что касается объема воды в озере Майбалык, то в настоящий момент он составляет порядка 62 млн м3. Максимальный объем – до 80 млн м3. Завершена очистка действующего канала от озера до канала "Нура-Ишим" протяженностью 5,4 км, что говорит о готовности участка к паводку.

Кроме того, в пресс-службе акима сообщили, что по поручению Исекешева в жилом массиве "Ильинка" восстановлена дамба протяженностью 500 метров, а в районе озера "Малый Талдыколь" проведена инвентаризация переливных труб и дамб.

По итогам выезда аким столицы поручил держать противопаводковую ситуацию на контроле, перейти на круглосуточный режим работы в связи с предстоящим потеплением, а также завершить вывоз снега с жилых массивов и подготовить ливневые канализации к приему талых вод.

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