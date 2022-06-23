Где жить бездомышам?

Зоозащитники констатируют: выброшенных на улицу кошек и собак стало больше. Отстреливать бездомышей запрещено,

но и держать их негде. Государственных приютов в Карагандинской области нет, а частные выживают как могут.

Челлендж «Город без жестокости» недавно запустили в социальных сетях карагандинские зоозащитники. Они призывают людей быть доб­рее к бездомным Барсикам и Шарикам, которые бегают во дворах, сидят у магазинов и на остановках, глядя на прохожих доверчивыми глазами.

«В последнее время активизировались люди, по разным причинам призывающие к убийству бездомных животных, – пишут в соцсетях зоо­защитники. – Мы считаем необходимым вести свою пропаганду доброго и гуманного отношения к животным, поэтому запускаем флешмоб #убийствонерешение. Мы должны отстоять права животных, у них, кроме нас, никого нет».

Зоозащитники рады, что в марте нынешнего года был принят долгожданный Закон «Об ответственном обращении с животными». Они надеялись, что он не только запретит отстрел бездомышей, но и заставит людей серьезнее отнестись к тем, кого они приручили. Но, к сожалению, пока ситуация не улучшилась. Скорее, на­оборот: кошек и собак, которых выкинули хозяева, становится все больше.

– В этом году как никогда много выброшенных на улицу домашних животных, – говорит мне владелица приюта «Лучший друг» Елена Иванова. – Я предполагала, что после принятия нового закона так и будет, потому что наши люди не хотят тратить на своих питомцев деньги, не хотят нести за них ответственность. Они думают: выбросил – и нет проблем. Да, нас обрадовали тем, что отстрел животных запрещен, но главную суть закона мы так и не поняли. А она содержится в самом названии!

Частный приют для бездомных животных «Лучший друг» находится в городе Сарани. Елена Михайловна вместе со своими единомышленниками отвела под него дом в частном секторе. Сейчас здесь живут более 200 кошек и собак. Их кормят, лечат, вакцинируют, стерилизуют и пристраивают в новые семьи. Среди обитателей приюта есть и животные-инвалиды. Они выжили, попав в дорожные аварии, в руки хозяев-садистов или убежав от людей, которые проводили отстрел.

Надо сказать, что жители Карагандинского региона до сих пор по привычке звонят в ветеринарную станцию и просят прислать службу отлова, когда встречают сбившихся в стаи собак. Однако по Закону «Об ответственном обращении с животными» убивать их нельзя. Уничтожать разрешено лишь агрессивных и неизлечимо больных собак.

– У нас под прикрытием того, что нужно убрать больное животное, будут уничтожать и здоровых. Я этого не исключаю, – высказывает свое мнение зоозащитница. – Доказательной базы нет. Никто не сможет проверить, в каком состоянии находились эти собаки. Хотя по животному видно, если оно болеет. Неизлечимое заболевание – это онкология, чума последней стадии или, например, когда у собаки сломан позвоночник. Хотя мы и таких лечим. В любой случае, я считаю, что разбираться никто не станет. У волонтеров, которые содержат частные приюты, без того дел невпроворот.

Есть еще один аспект, который не позволит полностью отказаться от отстрела бездомных животных. Речь идет об отсутствии государственных приютов. К сожалению, пока таких заведений нет ни в одном из десяти городов Карагандинской области. Хотя они должны быть. Ведь после отлова кошек и собак надо их где-то содержать – вдруг найдутся старые хозяева.

– Прежде чем принять закон, надо было подготовиться и открыть места для передерж­ки животных. А мы об этом забыли, – констатирует Елена Иванова. – Если в бюджете нет денег на строительство государственного приюта, то можно было бы помочь частным. Например, выделить волонтерам заброшенные здания, которые есть в каждом городе, или предусмотреть финансирование по госзаказу. А сейчас частные приюты заполнены животными. Их владельцы в одиночку несут на своих плечах всю ту ношу, которую с ними должно разделить государство.

Ради справедливости надо сказать, что акимат города Сарани малую часть этой ноши все-таки взял на себя. Он провел тендер на услуги по стерилизации бездомных животных. Его выиграла зоозащитница Елена Иванова. Ей выделили из городского бюджета скромную сумму – миллион тенге, но она благодарна и за такую помощь.

– Ежемесячно мы получаем от государства по 100 тысяч тенге, – рассказывает зоозащитница. – Знаете, на что хватает этой суммы? Ее хватает на то, чтобы простерилизовать всего четыре собаки и шесть кошек в месяц. И это ветеринарные клиники делают нам скидку! Миллион тенге даже для такого небольшого города, как Сарань, – это мизер. Но стерилизацию и кастрацию проводить надо. Почему? Потому что после операции у животных перестает вырабатываться гормон, который побуждает их сбиваться в стаи и вызывает агрессию. Собаки становятся спокойными и не бросаются на людей.

И что же получается? Выходит, долгожданный Закон «Об ответственном обращении с животными» не прошел проверку суровой реальностью. Мы оказались к нему не готовы. У населения нет ответственности за своих питомцев, а у государства – приютов для «отказников» и денег на их стерилизацию и вакцинацию. Зато есть показная гордость за то, что мы больше не убиваем животных, по крайней мере де-юре.