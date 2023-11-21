Где жить? Конечно, в общежитии!

Вуз располагает пятью общежитиями, два из которых являются собственностью учебного заведения. Еще три дома студенчества построены на основе государственно-частного парт­нерства, что снижает нагрузку на бюджет и позволяет гораздо быстрее решить проблему с дефицитом мест для проживания.

Руководство университета считает, что жить студенты должны не в пресловутых «общагах» с обшарпанными стенами и тараканами, а в уютных, светлых, чистых комнатах со всеми бытовыми удобствами. В таких, к примеру, как в Доме студенчества, расположенном по соседству с учебными корпусами университета. Его построили в 2017 году на месте аварийного учебного корпуса 1951 года постройки. Двенадцатиэтажное здание рассчитано на проживание пятисот студентов. В образцовом общежитии созданы условия, максимально приближенные к домашним.

В каждой комнате – душевая и санузел, добротная мебель, холодильник. На всех этажах размещены общие кухни с электроплитами, прачечные со стиральными машинами, гладильные, комнаты для сушки белья. В комнате живут по два человека, так что проблем с психологической несовместимос­тью нет. В Доме студенчества есть медицинский комплекс, комната для самостоятельных занятий и библиотека, компьютерный класс на 50 мест, везде бесперебойный Wi-Fi.

Спустя два года вуз пополнился еще одним новым общежитием, расположенным пусть и не рядом с учебными аудиториями, зато в самом центре города, что обеспечивает отличную транс­портную развязку. Отсюда за десять минут можно доехать не только на занятия, но и в любой конец Шымкента.

Стоит только переступить порог учреждения – и сразу становится ясно, что трех­этажный корпус Дома студенчества ­разительно отличается от классических общежитий архитектурой, уровнем комфорта и обустроенности. Для молодых людей здесь предусмот­рено все, о чем только можно мечтать, чтобы ощутить комфорт и домашний уют. Юноши и девушки могут готовиться к занятиям, взяв необходимую книгу в биб­лиотеке, либо воспользоваться электронными учебниками.

Тесное сотрудничество с бизнесом позволило построить еще одно общежитие на основе ГЧП. Его сдали в эксплуатацию в конце августа, накануне текущего учебного года.

Семиэтажное здание под общежитие гостиничного типа, рассчитанное на 500 мест, построили меньше чем за год. Всего в нем 160 комнат, оборудованных санузлами, обставленных современной мебелью. При заселении приоритет отдавался студентам, приехавшим из сельской местности, а также учащимся из многодетных семей.

В 14 специальных комнатах установлены стиральные машины – по две на каждом этаже, а также по две кухни, которых тоже всего 14. К услугам студентов – два тренажерных зала для занятий спортом, комнаты для отдыха и самостоятельной подготовки к занятиям. Новый современный Дом студентов расположен рядом с учебными корпусами вуза.

В Южно-Казахстанском педагогическом университете им. Узбекали Жанибекова сейчас обучаются 7 552 студента, из которых 1 635 проживают в общежитиях. Все запросы на заселение в общежития полностью удовлетворены, даже есть свободные места. И возможность поселиться в студенческих общежитиях имеют докторанты и магистранты.

В домах студенчества работают различные кружки, например, декоративно-прикладного искусства. Занимаясь в них совершенно бесплатно, студенты могут приобрести дополнительные навыки, которые им пригодятся после вуза.

Этот университет может служить для других высших и средних учебных заведений примером того, как создавать условия для молодежи. Это очень важно, учитывая, что в Шымкенте поч­ти полсотни учебных заведений, в которых обучаются более 120 тыс. студентов.

Добавим, что в общежитиях нуждаются не только студенты вузов, но и колледжей. Сейчас в общежитиях 22 колледжей проживают 2 402 человека. В текущем году начато строительство общежития для учащихся Колледжа искусств и дизайна им. А. Кастеева. На его возведение выделено 532,6 млн тенге. Еще три колледжа нуж­даются в общежитиях, построить которые намерены до конца 2025 года.