Где жить? Конечно, в общежитии! Общество 21 ноября 2023 г. 4:00 13 Любовь Доброта, Шымкент Южно-Казахстанский педагогический университет им. Узбекали Жанибекова полностью решил проблему обеспечения молодежи студенческими общежитиями. Вуз располагает пятью общежитиями, два из которых являются собственностью учебного заведения. Еще три дома студенчества построены на основе государственно-частного партнерства, что снижает нагрузку на бюджет и позволяет гораздо быстрее решить проблему с дефицитом мест для проживания. Руководство университета считает, что жить студенты должны не в пресловутых «общагах» с обшарпанными стенами и тараканами, а в уютных, светлых, чистых комнатах со всеми бытовыми удобствами. В таких, к примеру, как в Доме студенчества, расположенном по соседству с учебными корпусами университета. Его построили в 2017 году на месте аварийного учебного корпуса 1951 года постройки. Двенадцатиэтажное здание рассчитано на проживание пятисот студентов. В образцовом общежитии созданы условия, максимально приближенные к домашним. В каждой комнате – душевая и санузел, добротная мебель, холодильник. На всех этажах размещены общие кухни с электроплитами, прачечные со стиральными машинами, гладильные, комнаты для сушки белья. В комнате живут по два человека, так что проблем с психологической несовместимостью нет. В Доме студенчества есть медицинский комплекс, комната для самостоятельных занятий и библиотека, компьютерный класс на 50 мест, везде бесперебойный Wi-Fi. Спустя два года вуз пополнился еще одним новым общежитием, расположенным пусть и не рядом с учебными аудиториями, зато в самом центре города, что обеспечивает отличную транспортную развязку. Отсюда за десять минут можно доехать не только на занятия, но и в любой конец Шымкента. Стоит только переступить порог учреждения – и сразу становится ясно, что трехэтажный корпус Дома студенчества разительно отличается от классических общежитий архитектурой, уровнем комфорта и обустроенности. Для молодых людей здесь предусмотрено все, о чем только можно мечтать, чтобы ощутить комфорт и домашний уют. Юноши и девушки могут готовиться к занятиям, взяв необходимую книгу в библиотеке, либо воспользоваться электронными учебниками. Тесное сотрудничество с бизнесом позволило построить еще одно общежитие на основе ГЧП. Его сдали в эксплуатацию в конце августа, накануне текущего учебного года. Семиэтажное здание под общежитие гостиничного типа, рассчитанное на 500 мест, построили меньше чем за год. Всего в нем 160 комнат, оборудованных санузлами, обставленных современной мебелью. При заселении приоритет отдавался студентам, приехавшим из сельской местности, а также учащимся из многодетных семей. В 14 специальных комнатах установлены стиральные машины – по две на каждом этаже, а также по две кухни, которых тоже всего 14. К услугам студентов – два тренажерных зала для занятий спортом, комнаты для отдыха и самостоятельной подготовки к занятиям. Новый современный Дом студентов расположен рядом с учебными корпусами вуза. В Южно-Казахстанском педагогическом университете им. Узбекали Жанибекова сейчас обучаются 7 552 студента, из которых 1 635 проживают в общежитиях. Все запросы на заселение в общежития полностью удовлетворены, даже есть свободные места. И возможность поселиться в студенческих общежитиях имеют докторанты и магистранты. В домах студенчества работают различные кружки, например, декоративно-прикладного искусства. Занимаясь в них совершенно бесплатно, студенты могут приобрести дополнительные навыки, которые им пригодятся после вуза. Этот университет может служить для других высших и средних учебных заведений примером того, как создавать условия для молодежи. Это очень важно, учитывая, что в Шымкенте почти полсотни учебных заведений, в которых обучаются более 120 тыс. студентов. Добавим, что в общежитиях нуждаются не только студенты вузов, но и колледжей. Сейчас в общежитиях 22 колледжей проживают 2 402 человека. В текущем году начато строительство общежития для учащихся Колледжа искусств и дизайна им. А. Кастеева. На его возведение выделено 532,6 млн тенге. Еще три колледжа нуждаются в общежитиях, построить которые намерены до конца 2025 года.