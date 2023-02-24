Генассамблея ООН приняла резолюцию о необходимости достижения мира в Украине

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В поддержку резолюции проголосовала 141 страна, 32 воздержались и 7 высказались против.

Фото: news.un.org

На чрезвычайной спецсессии делегаты Генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюцию о необходимости скорейшего достижения «всеобъемлющего, справедливого и прочного» мира в Украине в соответствии с принципами Устава ООН, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Новости ООН.

В поддержку резолюции проголосовала 141 страна, 32 воздержались и 7 высказались против.

Поправки, предложенные Республикой Беларусь, были отклонены.

Генассамблея подтвердила приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.

Члены Генассамблеи потребовали, чтобы «Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах», и призвали к прекращению боевых действий.

Генеральная Ассамблея «требует, чтобы обращение сторон в вооруженном конфликте со всеми военнопленными отвечало положениям Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года и Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 года, и призывает к полному обмену военнопленными, освобождению всех незаконно задержанных лиц и возвращению всех интернированных и насильственно перемещенных и депортированных гражданских лиц, включая детей», говорится в резолюции.

Делегаты Генассамблеи выразили «сожаление по поводу тяжелейшей ситуации с правами человека и гуманитарной ситуации, сложившихся в результате агрессии Российской Федерации против Украины».

В документе содержится призыв к соблюдению сторонами своих обязательств, касающихся защиты гражданского населения и гражданских объектов и обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа к нуждающимся в помощи, а также к немедленному прекращению нападений на критически важную инфраструктуру Украины, включая жилые дома, школы и больницы.

В резолюции также особо отмечается «необходимость обеспечить привлечение к ответственности за совершенные на территории Украины наиболее серьезные преступления по международному праву путем проведения надлежащего, справедливого и независимого расследования и осуществления судебного преследования на национальном или международном уровне».

Делегаты Генеральной Ассамблеи отметили усилия генерального секретаря и государств-членов по содействию установлению мира в Украине и призвали международное сообщество удвоить поддержку этих усилий. Страны должны сотрудничать в духе солидарности в целях преодоления глобальных последствий войны, говорится в резолюции.

 

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