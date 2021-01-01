Генассамблея ООН утвердила бюджет на 2021 год

Генеральная Ассамблея ООН на заседании 31 декабря приняла бюджет на 2021 год общим объемом 3,21 млрд долларов, сообщает Tass.ru.
В поддержку главного финансового документа организации выступили 168 государств, против высказались лишь два - Израиль и США.
Одобренный бюджет стал вторым по размеру за последние 50 лет, "что позволит сохранить двери ООН открытыми, а ее персоналу - трудиться в условиях пандемии и продолжающегося недофинансирования", отмечает пресс-служба ООН.
В своем выступлении постпред США при ООН Келли Крафт подвергла документ резкой критике. По ее мнению, он является "компромиссом, который распространяет позорное наследие ненависти, антисемитизма и антиизраильской предвзятости".
"Соединенные Штаты отвергают эти усилия и призвали к проведению этого голосования, чтобы дать понять, что мы придерживаемся наших принципов, отстаиваем то, что правильно, и никогда не принимаем консенсус ради консенсуса", - подчеркнула она.
"Твердо веря в ООН, Соединенные Штаты являются и всегда были крупнейшим и самым надежным ее партнером", - продолжила Крафт, напомнив, что взнос США "включает обеспечение 25% всех расходов на миротворчество и более $9 млрд в год на поддержку гуманитарных операций".
"Это обязательство не изменится в результате моего голосования, - заверила она. - США полны решимости должным образом исполнять бюджет, обеспечивая эффективность, рентабельность и большую рационализацию".
