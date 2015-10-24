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Генассамблея приняла декларацию в честь 70-летия ООН

Генеральная Ассамблея ООН приняла декларацию по случаю 70-летия вступления в силу Устава Всемирной организации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

В двухстраничной резолюции, утвержденной консенсусом, 193 государства – члена ООН подтвердили свою решимость избавить человечество от бедствий войны, а также заявили о приверженности принципу невмешательства во внутренние дела государств.

"Мы вновь заявляем о нашей приверженности делу добросовестного выполнения обязательств, принятых нами в соответствии с Уставом, а также принципам суверенного равенства всех государств, уважения их территориальной целостности и политической независимости, права народов на самоопределение, невмешательства во внутренние дела государств и разрешения международных споров мирными средствами в соответствии с принципами справедливости и международного права", – говорится в декларации.

Устав ООН был подписан 26 июня 1945 года в Сан-Франциско делегациями 50 стран, в том числе СССР, Великобританией, Китаем, США, Украинской ССР и Францией. Документ, вступивший в силу 24 октября того же года, определяет структуру Всемирной организации, а также основные принципы мирного урегулирования конфликтов и реагирования на акты агрессии, угрозы миру и безопасности. Составной его частью является Статут (Устав) Международного уголовного суда.

24 октября ежегодно отмечается День ООН, считающийся Днем рождения организации. В этом году по случаю ее юбилея состоится глобальное "световое шоу" – более 200 достопримечательностей в 60 странах мира, в том числе Эрмитаж в Санкт-Петербурге, включат голубую подсветку в честь флага Организации Объединенных Наций.

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