Свежий выпуск Гендерная политика: достижения, реалии, перспективы Елена ТАРАСЕНКО, депутат Мажилиса Парламента РК, заместитель

За годы независимости Казахстан достиг определенного прогресса в реализации гендерной политики. Прежде всего это нашло свое выражение в целенаправленном развитии женского потенциала, создании условий для равного проявления как мужчин, так и женщин в трудовой деятельности, бизнесе, политике и государственном управлении, формировании равного доступа женщин к качественному образованию и здравоохранению, а также всесторонней защите материнства. На сегодня в Казахстане сформировалась целостная институциональная система гендерной и семейно-демографической политики, создана серьезная правовая база.



За годы независимости Казахстан присоединился и ратифицировал ряд основополагающих международных договоров, касающихся положения и прав женщин. В феврале текущего года в Женеве – Комитете ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин – Казахстан успешно представил свой объединенный третий и четвертый периодические доклады по выполнению Конвенции о ликвидации дискриминации в отношении женщин. Цели и задачи, изложенные в программном документе «Стратегия гендерного равенства в РК на 2006–2016 годы», позволили добиться определенных промежуточных результатов. Огромная роль в этом принадлежит Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.



Выполнены рекомендации Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин по принятию гендерных законов «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин» и «О профилактике бытового насилия». Введен институт общественного мониторинга нормативных правовых актов. Для участия в анализе законодательства и прак­тики представители гражданского общества привлекаются к работе постоянных и временных консультативных площадок и экспертных групп, в том числе постоянно действующих 11 рабочих групп при Национальной комиссии.



В стратегических планах всех государственных органов преду­смотрено поэтапное снижение гендерного разрыва в оплате труда, в котором планируется доведение средней заработной платы женщин до 70% от заработной платы мужчин к 2016 году и до 80% – к 2020 году. Растет и число неправительственных организаций, таких как Ассоциация деловых женщин Казахстана, Союз женщин-предпринимателей Казахстана, Республиканский совет женщин, Женская ассоциация развития и адаптации и другие, оказывающих помощь женщинам, стремящимся создать собственные предприятия. Они проводят консультации, обучение, помогают в вопросах кредитования. Таким образом, масштабно ведется работа по поднятию общего уровня бизнес-культуры и стимулированию предпринимательской инициативы.



Для женщин были открыты диалоговые площадки на различных форумах, инициируемых Казахстаном. Так, в нынешнем году в рамках Астанинского экономического форума был проведен Всемирный форум женщин для обсуждения всех важных вопросов на коммуникативной площадке G-Global, куда привлечены ведущие эксперты мира по женскому предпринимательству. Проведены два форума приграничных территорий «Инициативы женщин Таможенного союза» и «Вклад женщин в «зеленую» экономику и ЭКСПО-2017» по вопросам расширения торгово-экономического сотрудничества, приграничного сотрудничества в развитии женского предпринимательства.



Особо следует отметить, что одним из важнейших принципов социальной политики до 2050 года в соответствии с Посланием Президента РК – Лидера нации народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» является защита материнства. Исторически у нашего народа сложилось уважительное отношение к женщине. Придерживаясь наставлений Президента страны об активном вовлечении женщин в государственное и общественное управление, особенно на местном уровне в регионах, в Казахстане сформировалась собственная модель гендерной политики, основанная на учете национальных особенностей и международного опыта.



Укрепляется в общественном сознании казахстанцев образ деловой женщины, на равных с мужчинами преодолевающей сложности ведения бизнеса. Этому способствует реализуемая с 2009 года программа микрокредитования женского предпринимательства. Так, по состоянию на ноябрь 2014 года профинансировано проектов на общую сумму более 9 млрд. тенге. Планомерная работа в этом направлении позволила сформировать ценный человеческий капитал в лице женщин. В настоящее время численность государственных служащих по республике составляет около 87 тыс. человек, из них 55% женщин. В стратегических планах центральных государственных органов и программах развития территорий предусмотрен индикатор достижения 30% представленности женщин на уровне принятия решений к 2017 году.



Необходимо отметить, что присутствие женщин в представительных органах власти возрастает. Так, в Мажилисе Парламента количество мажилис-вумен увеличилось по сравнению с предыдущими выборами в 1,7 раза и составило 28 человек. В местных представительных органах каждый четвертый депутат – женщина. По итогам впервые проведенных в 2013 году выборов акимов сельских и поселковых округов количество женщин-акимов значительно увеличилось. Между тем мы все же считаем, что потенциал участия женщин в политической жизни страны задействован еще недостаточно. В составе политических государственных служащих местных исполнительных органов, по данным статистики, в 2011 году из 2 889 человек количество мужчин составляло 2 607 человек, то есть 90,2%, женщин – 282, всего 9,8%, доля женщин-депутатов в маслихатах составляла 10,9% – в областных, 21,1% – в городских и 17,3% – в районных.



Мировой опыт подтверждает, что женщины вносят свой особый вклад в общественную жизнь. В частности опыт парламентаризма показал, что если в законодательном органе меньше 10% мест принадлежит женщинам, то это затрудняет принятие социальных законов. Если в исполнительных и представительных органах власти страны будет 20–30% мест принадлежать женщинам, можно надеяться на более быстрое и реальное проведение в жизнь программ, отражающих интересы семьи, женщин и детей.



Также результаты многих исследований подтверждают высокую адаптивность женщин, их умение переносить невзгоды, мобилизовываться в сложной ситуации. Эффективное использование опыта, образования, знаний, интуиции женщин может привести к формулированию и проведению более сбалансированной и просвещенной государственной политики. Такие качества, как смелость, инициативность, предприимчивость, обостренное чувство социальной справедливости, ответственность за будущее своих детей, а значит, и своей страны, должны быть востребованы государством и обществом. Решение многих вопросов в области защиты прав и законных интересов мужчин и женщин будет зависеть от состояния и эффективности законодательства в данной сфере.



Другой приоритетной задачей органов государственной власти должно стать широкое гендерное просвещение политической элиты по вопросам участия женщин в политическом процессе, осмысление и постановка гендерных проблем, а также разработка технологий их разрешения, где возможно применение опыта развитых стран в решении вопроса активизации участия женщин в политической жизни общества.



В современных условиях вопросы гендерного равенства особо актуальны и относятся к числу наиболее важных социальных проблем.



Это означает, что в перспективе в данном направлении предстоит проявить большие усилия для четкой и слаженной работы как со стороны государства, так и общества с целью внедрения действенных механизмов по достижению равных возможностей мужчин и женщин.