Общество
Гендерного дисбаланса и старения госаппарата в Казахстане нет – АДГСПК РК
Инга Селезнева
Согласно анализу государственной службы Казахстан избежал проблем гендерного дисбаланса и старения государственного аппарата, сообщила заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова в ходе заседания Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Приведен анализ состояния государственной службы за весь период Независимости. Как свидетельствует обзор, сегодня мы по многим показателям отвечаем международным стандартам, а по отдельным из них опережаем. Так, Казахстан в отличие от ряда развитых стран избежал проблемы со старением государственного аппарата и гендерным дисбалансом. Сегодня средний возраст госслужащего – 39 лет, тогда как в 1991 году он составлял 44 года. Это соответствует нынешнему показателю стран ОЭСР, где отчетливо виднеется старение кадров. На госслужбе работает 55 процентов женщин, тогда как в Италии, Бельгии, Испании их количество составляет 50 процентов", – озвучила результаты исследования Шаимова. 

Кроме того, она отметила, что в отличие от ряда стран ОЭСР  внедрена единая рамка компетенции, которая успешно апробирована при проведении аттестации служащих корпуса "Б". При этом повысился качественный состав госслужащих.

"Сейчас высшее образование имеют 92 процента, на центральном уровне это 100 процентов госслужащих. На низовых должностях районного и сельского уровня работают лица со средне-специальным образованием. Между тем в 1993 году в отдельных министерствах работало 70 процентов служащих с высшим образованием, на сельском уровне этот показатель составлял 50 процентов... С момента реализации Плана нации в четыре раза возросло число служащих, которые продвинулись по карьерной лестнице. Результаты социологических опросов свидетельствуют, что более 77 процентов респондентов верят в меритократию (руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка – прим. автора) при принятии кадровых решений. В 2001 году этот показатель составлял всего 39 процентов", – сказала Шаимова. 

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