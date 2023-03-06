Гендерность дошла до туалетов

Школьники в Саутгемптоне, Эссек­се, Блэкпуле, Йоркшире и других городах Соединенного Королевства на протяжении последних дней приняли участие в нескольких демонстрациях и различных акциях протеста против «гендерно нейтральных туалетов», которые теперь устанавливают в британских школах.

По новым правилам, дети обоего пола должны пользоваться одной туалетной комнатой, и у некоторых это уже вызвало проблемы, пишет Newsweek. Родители и ученики неоднократно звонили в администрацию и обращались с жалобами по поводу общих туалетов, которые теперь не разделяются на мужские и женские, сообщает издание Grantham Journal.

При этом дети чаще всего жалуются на проблемы, связанные с издевательствами и нарушением личного пространства. В частности, школьницы сообщают, что когда они пользуются общими туалетами, их одноклассники или другие ученики противоположного пола пытаются отпереть дверь или их сфотографировать.

Наряду с выражением недовольства по поводу общих туалетов некоторые участники школьных протестов высказывали претензии и по другим вопросам. Одна из основных жалоб, в частности, была связана со строгими правилами, согласно которым ученики в школах иногда вынуждены часами ждать перерыва, прежде чем им вообще разрешат воспользоваться туалетом, пишет Newsweek.