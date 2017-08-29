Гендиректор МАГАТЭ поблагодарил казахстанцев за согласие на размещение БНОУ в РК

Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано поблагодарил народ Казахстана за согласие на размещение банка низкообогащенного урана на территории республики, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
.
В ходе торжественной церемонии открытия банка низкообогащенного урана на территории Ульбинского завода, глава МАГАТЭ подчернул, что Казахстан много лет подряд был сильным партнером МАГАТЭ по части профилактики и нераспространению ядерного оружия и использования атомной энергии в мирных целях.
"Я весьма благодарен Вам, Правительству и народу Казахстана за то, что страна согласилась сама провести действия по созданию банка НОУ МАГАТЭ. МАГАТЭ и соответствующий банк – это сложный проект, который включал процессы переговоров, ряд соглашений и постоянные рабочие отношения между МАГАТЭ и Казахстаном. Личный вклад Президента Назарбаева с самого начала дал сильнейший вклад в этот проект", – сказал он.
Кроме этого, руководитель МАГАТЭ отметил слаженную работу страны с организацией и предоставление соответствующих услуг по стандартам МАГАТЭ.
"Я весьма благодарен всем донорам: США, Европейскому союзу, Кувейту, ОАЭ, Норвегии, Казахстану, а также инициативе по сокращению ядерной угрозы за щедрые финансовые вклады. Это все дало возможность создания этого банка. Я благодарю Китай и Российскую Федерацию за сотрудничество по вопросам транзита и предоставления оборудования для банка НОУ", – заключил он.
Напомним, сегодня Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл
банк низкообогащенного урана МАГАТЭ в онлайн режиме.