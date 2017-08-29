Гендиректор МАГАТЭ поблагодарил казахстанцев за согласие на размещение БНОУ в РК

Политика
1044
Жания Уранкаева
Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано поблагодарил народ Казахстана за согласие на размещение банка низкообогащенного урана на территории республики, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.  

В ходе торжественной церемонии открытия банка низкообогащенного урана на территории Ульбинского завода, глава МАГАТЭ подчернул, что Казахстан много лет подряд был сильным партнером МАГАТЭ по части профилактики и нераспространению ядерного оружия и использования атомной энергии в мирных целях.

"Я весьма благодарен Вам, Правительству и народу Казахстана за то, что страна согласилась сама провести действия по созданию банка НОУ МАГАТЭ.  МАГАТЭ и соответствующий банк – это сложный проект, который включал процессы переговоров, ряд соглашений и постоянные рабочие отношения между МАГАТЭ и Казахстаном. Личный вклад Президента Назарбаева с самого начала дал сильнейший вклад в этот проект", – сказал он.

Кроме этого, руководитель МАГАТЭ отметил слаженную работу страны с организацией и предоставление соответствующих услуг по стандартам МАГАТЭ.

"Я весьма благодарен всем донорам: США, Европейскому союзу, Кувейту, ОАЭ, Норвегии, Казахстану, а также инициативе по сокращению ядерной угрозы за щедрые финансовые вклады. Это все дало возможность создания этого банка. Я благодарю Китай и Российскую Федерацию за сотрудничество по вопросам транзита и предоставления оборудования для банка НОУ", – заключил он. 

Напомним, сегодня Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл банк низкообогащенного урана МАГАТЭ в онлайн режиме. 

Популярное

Все
Почему бизнес против повышения ставки НДС?
Не быть цыпленку табака?..
Нас поддерживают и поклонники Димаша
Независимое и справедливое правосудие
Иметь или не иметь?
Закон и права знать обязаны
Visit Alatau
Подделки выдавали за оригинал
Уголь дорог, газ не всем доступен
Без «парадного» подъезда
Полезное с приятным
Онлайн-шопинг и риски, связанные с ним
Заманчивые перспективы «оранжевого золота»
Уголь как драйвер, или Кто ставит нефти подножку?
В ВКО назвали системные проблемы в привлечении гастарбайтеров
Указ Главы государства
Указ Главы государства
Учеба для всей семьи
Главное – смелость и доблесть
Отправила в «нокаут» красота
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Перехватить облака, чтобы полить степь
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Миссия – творить добро
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
Выступление Токаева на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН
Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в правительстве
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию
Под шахтерской маркой
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге

Читайте также

Выдвижение кандидатов в районные акимы началось в Туркестан…
Зачем Генассамблея ООН Казахстану?
Оправданные риски
О выборах акимов и электоральной культуре

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]