Генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов: «Послание Президента – важный документ стратегического развития»

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Послание Президента страны своему народу стало этапным рубежом развития нашего государства и стратегически важным документом.

За годы независимости в Казахстане были проведены масштабные и радикальные реформы в экономике, политике, образовании, культуре, социальной сфере. Результаты этих перемен позволили миру заговорить об уникальном «казахстанском пути» развития.

На расширенном заседании Министерства обороны Глава государства подчеркнул, что благодаря постоянной поддержке Елбасы в Казахстане создана компактная, мобильная и боеспособная армия, основной миссией которой является защита суверенитета и территориальной целостности государства.

«Наша армия должна быть готова к отражению угроз безопасности страны в новых геополитических реалиях», - заявил Президент.

В своем ежегодном Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы — прочная основа процветания страны» Глава государства обозначил свое видение относительно дальнейшего развития страны. В Послании были высказаны поручения, касающиеся развития всех отраслей общества, в том числе и в Вооруженных Силах. Согласно программному документу целенаправленно будет реализовываться комплекс мероприятий по всем аспектам развития и профессионализации армии, повышения статуса и престижа воинской службы в обществе.

В Послании Президента больше всего импонируют его четкая структурированность и конкретность, сочетающиеся с масштабностью и комплексностью охвата проблемных зон и стратегических направлений дальнейшего поступательного движения страны. Несомненно, все мы понимаем, что для реализации намеченного плана потребуется принять ряд законодательных актов, в которых должны быть отражены реалии общества современного этапа политического, экономического и социального развития Казахстана. В Послании учтены тенденции общемирового процесса. Хочется выразить надежду, что при разработке планов мероприятий касаемо развития армии будут выполнены все намеченные направления, а также будет организована совместная вдумчивая работа, как государственных органов различного уровня, так и всех заинтересованных структур негосударственного сектора.

В своем Послании Глава государства заострил внимание на ситуации в Афганистане, общем нарастании глобальной напряженности и поставил задачу по перезагрузке Военной доктрины.

На сегодняшний день проводимые на регулярной основе совместные учения, такие как «Мирная миссия», «Взаимодействие», «Поиск», «Рубеж» не только способствуют совместному совершенствованию, развитию боевой подготовки и выработке общих механизмов противостояния угрозам и вызовам, но и способствуют укреплению сотрудничества и открытости между странами в регионе.



Свое боевое мастерство на международных учениях не раз демонстрировали военнослужащие Сил воздушной обороны. К примеру, недавно завершились совместные учения «Боевое содружество - 2021», целью которых стало повышение уровня подготовки органов военного управления, слаженности боевых расчетов и экипажей, отработка способов ведения противовоздушных и воздушных боев. В ходе активной фазы боевые расчеты ПВО выполнили практические стрельбы из зенитных ракетных комплексов. Экипажи военной авиации отработали полеты днем и ночью с боевым применением авиационных средств поражения по воздушным и наземным целям.



Заслуживающим отдельного внимания стало решение Главы государства о перезагрузке отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Характер и специфика современных вооруженных конфликтов смещают акцент в мировом военном производстве в сторону высокотехнологичных видов вооружения и техники. Если рассматривать, к примеру, военную авиацию, то это беспилотные летательные средства нового поколения, самолеты, системы ПВО. На фоне глобальной напряженности производители военной техники и вооружения во всем мире берут во внимание и ориентируются на особенности современных военных конфликтов и угроз. Поэтому назревшая необходимость перезагрузки ОПК, объявленная Главой государства, является актуальной в современных реалиях.

Для оперативного управления войсками в соответствии с требованиями Касым-Жомарт Токаева по цифровизации армии интегрирована и успешно функционирует система автоматизированного управления осуществления контроля за воздушным пространством независимого Казахстана.

В целом Силы воздушной обороны РК – наиболее мобильный и технически оснащенный вид Вооруженных Сил, будни которого наполнены напряженной боевой учебой, полетами авиации и постоянными тренировками войск ПВО, выполнением задачи по несению круглосуточного дежурства по охране воздушных рубежей нашего государства. На вооружении СВО имеются современные средства поражения воздушных и наземных целей.

Совсем недавно мы испытали модернизированные зенитные ракетные комплексы С-300ПС на полигоне Сарышаган. Модернизацию и капитальный ремонт производили отечественные специалисты СКТБ «Гранит». Боевые расчеты войск ПВО в ходе проведённых контрольно-испытательных стрельб осуществили пуски ракет в ночное и дневное время по воздушным мишеням, имитирующим крылатые ракеты.

Уровень подготовки военнослужащих СВО на сегодняшний день соответствует современным требованиям, но при этом не стоит на месте, а постоянно повышается. Новые методы подготовки, тактические маневры, мировой опыт современности регулярно вносятся в программу подготовки.

Военнослужащие Сил воздушной обороны намерены и в дальнейшем прикладывать все усилия для совершенствования своего профессионального мастерства, поддерживать высокую воинскую дисциплину и уставной порядок и выполнять все поставленные задачи по защите мирного неба.
Мы твердо уверены в том, что новые инициативы Верховного главнокомандующего - Президента страны найдут отклик в сердцах и умах граждан страны, и Казахстан в скором времени войдет в число самых развитых государств мира.

Генерал-лейтенант авиации Нурлан ОРМАНБЕТОВ,
главнокомандующий Силами воздушной обороны ВС РК

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