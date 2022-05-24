Генерал-майора полиции Жайлаубека Халыкулы арестовали в Алматы

Генерал-майор полиции подозревается в коррупции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции.

"Антикоррупционной службой изобличен в коррупции Халықұлы Жайлаубек, 10.07.1963 г.р., генерал-майор полиции, в 2009-2016 годы возглавлявший департаменты внутренних дел Алматинской и Акмолинской областей. Он подозревается в получении путем обмана денежных средств и имущества от гражданина "К" за прекращение в отношении последнего уголовного дела", - проинформировали в пресс-службе.

В этот же день, 23 мая, Халықұлы был задержан и водворен в ИВС ДП г.Алматы, отметили в пресс-службе.

"В интересах следствия и в порядке ст.201 УПК РК иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом", - добавил Антикор.