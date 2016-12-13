Генеральная прокуратура обнародовала результаты первого конкурсного отбора

Общество
Азамат Сыздыкбаев
Итоги проекта "В прокуратуру – лучшие кадры" подвели в Генеральной прокуратуре РК, передает Kazpravda.kz.

"На первый конкурс молодежь откликнулась активно – было подано 1 350 заявок. Но только 378 кандидатов смогли сдать тест на знание законодательства. А успешно пройти все задания смогли всего 69 человек, или каждый 20-й", – отметил начальник Департамента кадровой работы Генпрокуратуры Александр Огай.

По его словам, для соблюдения принципов объективности и прозрачности, к выбору инструментов конкурса в Генеральной прокуратуре подошли весьма тщательно.

"За основу отбора мы выбрали инструменты, широко применяемые в корпоративном секторе, проверенные и недорогие. Более подробно я хотел бы остановиться на обеспечении прозрачности и объективности отбора. Работа выполнялась в режиме онлайн и в специальных помещениях, весь процесс фиксировался видеокамерами, были запрещены любые гаджеты. На компьютерах были отключены функции копирования и вставки текста и не действовали USB-порты. После завершения все экзаменационные работы были  сохранены на серверах Генеральной прокуратуры в формате PDF. Оценку давали не сотрудники прокуратуры, а независимые эксперты из Назарбаев Университета, PwC, Deloitte и других крупных консалтинговых компаний", – рассказал Огай.  

Он напомнил, что в мае текущего года перед кадровой службой прокуратуры была поставлена четкая задача по усилению требований к кандидатам, повышению прозрачности и требований отбора.

"Мы разделили работу на две части – долгосрочную с изменением законодательства, и неотложную, в рамках действующего правового поля. Для начала мы нарисовали портрет идеального новобранца – это подготовленный юрист, знающий законы и способный применять их на практике. У него широкий кругозор, он имеет грамотно обосновать и отстоять свое мнение, четко и ясно излагает мысли на бумаге. Он имеет активную жизненную позицию, честный, ответственный, исполнительный, ориентированный на результат и мотивированный к службе", – пояснил представитель Генпрокуратуры.

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