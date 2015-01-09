Свежий выпуск Генеральская проверка Антон СЕРОВ

Начальник генштаба проверил организацию проведения занятий по боевой подготовке, состояние вооружения и военной техники, учебно-материальной базы и инфраструктуры воинских частей, а также ознакомился с условиями службы и быта военнослужащих.

В ходе поездки в Луговской и Таразский гарнизоны регионального командования «Юг» генерал-полковник С. Жасузаков проверил ход приведения частей в высшую степень боевой готовности. Первый заместитель министра обороны акцентировал внимание командиров на вопросах повышения боевой готовности, укрепления морально-психологического состояния личного состава, улучшения социально-бытовой сферы.