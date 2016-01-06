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Генератор будущего
Асет КАЛЫМОВ, Талдыкорган
В феврале прошлого года мы уже сообщали о том, что в научной лаборатории Жетысуского госуниверситета им. И. Жансугурова создан опытный образец биоплазменного генератора, вырабатывающего электроэнергию из цветка герани. На первых порах установка выдавала около 1 милливольта, но работа над перспективным проектом продолжалась. И вот совсем недавно ученые вместе со студентами сконструировали еще одну модульную фитостанцию, которая получает 20 вольт напряжения. Разработка компактная, транспортабельная: на участке площадью 10 га ее производительность вырастает до 200 вольт. А если смонтировать прибор на территории размером 250 га, можно снабжать электричеством целый поселок с населением в 5 тыс. человек.

Как рассказывает автор проекта доцент Кульдархан Альдибекова, в качестве сырья для получения электро­энергии используются герань, укроп, петрушка, многолетние травы, корни и кора деревьев и даже сорняки. Любое растение – живой организм, несущий положительные заряды. Оно притягивает к себе отрицательные заряды из атмосферы, генерирует и передает на аккумулятор. Экспериментальными площадками для установки биогенераторов могут служить овощные поля или приусадебные огороды. Такие фитостанции позволят решить проблему дефицита электроэнергии, особенно в отдаленных аулах и отгонных участках.

По словам проректора ЖГУ Ляззат Еркинбаевой, технология не имеет аналогов в мире. Для нашей страны, обладающей серьезным земельным потенциалом, это был бы весьма амбициозный проект. Еще одно преимущество – он не требует больших капиталовложений и не наносит экологического вреда окружающей среде. По прогнозам экспертов, уже в недалеком будущем применение подобных биоустройств позволит создать комплекс «зеленой» электроэнергетики. И тогда отпадет необходимость строить громадные теплоцентрали, работающие на угле и мазуте.

Изобретатели намерены представить альтернативный источник энергии на выставке «ЭКСПО-2017» в Астане.

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