Статьи Генерируя новые знания Бахтияр Макен, депутат Мажилиса Парламента РК, и. о. председателя Совета ассоциации «Болашак»

Стратегию будущего, способную вывести нашу страну на качественно новый уровень, Президент связывает с моло­дежью. Грамотной, продвинутой, способной брать на себя ответственность. Глава государства отмечает, что именно образование – самый фундаментальный фактор успеха. И для его достижения в Казахстане созданы все условия.



За годы независимости наша страна нарастила достаточный потенциал для интенсивного роста во всех сферах жизни, заняла прочные позиции в мировом политическом пространстве. Но, безусловно, останавливаться на достигнутом нельзя. Именно поэтому Президент ставит перед казахстанским обществом новые задачи.



Если в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Глава государства Нурсултан ­Назарбаев обозначил направления экономической, социальной, политической модернизации страны, то в своей статье определил цели, связанные с важнейшими преобразованиями национального сознания казахстанского народа. Они затрагивают самые глубокие понятия и ценностные ориентиры каждого человека и направлены на самоидентификацию, сохранение преемственности и связи поколений, укрепление единства...



Одна из действенных мер решения задачи развития образовательного сектора, поставленная в Плане нации «100 конкретных шагов» и поднятая в статье, – реа­лизация программы Международной стипендии Президента «Болашак». Глава государства неоднократно отмечал, что эта программа – важная часть плана по формированию нового поколения казахстанцев. Она позволила стране успешно интегрироваться в мировую систему подготовки кадров и обеспечить трансферт лучших технологий в казахстанское экономическое и социально-культурное пространство.



Благодаря программе с каждым годом пополняются ряды высоко­квалифицированных специалистов, укрепляется трудовой и научный потенциал страны. На сегодня присуждено более 12 тыс. стипендий. Это очень важная инвестиция в будущие поколения управленцев, специалистов мирового уровня, которые уже сегодня и в дальнейшем будут вносить вклад в развитие всех сфер жизни.



Навыки предков, описанные Президентом в статье, – знание своих национальных и личных ресурсов, их экономическое расходование, умение планировать будущее – очень близко соприкасаются с жизненными установками выпускников программы. Патриотизм наших студентов, направленность на конкретные практические достижения с расчетом своих возможностей и пределов, реализм и прагматизм – это показатели благодарности своей стране за возможность формирования личностного социального капитала.



Болашаковцы работают в сферах образования, науки, экономики, бизнеса, культуры, здравоохранения, журналистики, спорта, в неправительственном секторе. Объединившись в ассоциа­цию, они реализуют системные, масштабные проекты по трудо­устройству, развитию патриотизма и благотворительности.



С учетом задач, поставленных Главой государства в Стратегии «Казахстан-2050», ассоциацией проводится работа по четырем ключевым направлениям – поддержка и развитие предпринимательства, трансфер знаний, благотворительность и формирование здорового образа жизни. Причем основной упор делается на молодежь, ведь вкладывая в молодых казахстанцев, мы вкладываем в будущее нашей страны.



Расширению горизонта мышления, мотивированию на получение знаний, правильному выбору жизненного пути способствуют встречи выпускников программы «Болашак» – успешными представителями своих профессий – с выпускниками школ, студентами вузов. С 2013 года реализуется образовательная акция «Наши знания – нашей стране». Только в прошлом году проведена 61 лекция, в которых приняли участие около 3 тыс. студентов.



В целях трансфера знаний нами также создан Корпоративный университет, благодаря которому подготовлен пул профессиональных бизнес-тренеров и коучей из числа выпускников программы. Они прошли обучение у сильнейших тренеров СНГ и зарубежья. Сегодня более 15 выпускников этой структуры работают в сфере консалтинга.



В рамках совместного проекта «Бастау Бизнес», реализуемого с НПП «Атамекен», они привлечены к работе с начинающими бизнесменами. Обучение сельского населения основам предпринимательства, поддержка и сопровождение их бизнес-инициатив способствуют качественному развитию бизнеса на селе.



Важным направлением в работе с молодежью остается способствование трудоустройству и содействие в развитии молодежного предпринимательства. Ассоциацией «Болашак» создан Центр карьеры, в рамках которого сформирована база специалис­тов и работодателей. Эта работа ведется на бесплатной онлайн-платформе www.hr.bolashak.kz. Мы активно привлекаем работодателей, партнерами проекта являются крупные казахстанские компании, предприятия государственного и квазигосударственного сектора, развивающийся бизнес. В настоящее время база соискателей и работодателей центра составляет почти 6 тыс. специалистов. За период реализации проекта трудоустроены порядка 60 человек.



На поддержку бизнес-инициа­тив казахстанской молодежи направлен масштабный проект – конкурс бизнес-идей Startup Bolashak, партнером которого выступает Фонд развития предпринимательства «Даму». Конкурс проводился уже дважды. Общий призовой фонд составил более 63 млн тенге. Они направлены на грантовую поддержку лучших стартап-идей молодых казахстанцев.



Десятки стартап-проектов стали реальностью благодаря этому проекту. Только полуфиналистами второго сезона конкурса стартапов открыто 12 предприятий. Причем большая часть идей молодых казахстанцев направлена на реализацию проектов в обрабатывающей промышленности, внедрение инновационных технологий. Это в целом соответствует вектору экономического развития Казахстана.



Значительная работа проводится благотворительным фондом «Болашак». Жизненно необходимые проекты реализуются в сфере образования, культуры, развития казахского языка. К примеру, проект «Каждый ребенок достоин школы» направлен на вовлечение детей с аутизмом и другими особыми потребностями в общеобразовательный процесс. За два года его реализации открыто 6 кабинетов поддержки инклюзии. Оснащены два кабинета психолого-педагогической коррекции в городах Астане и Алматы, что дало возможность реабилитации более 300 детей в год. Инклюзивному образованию и прикладному анализу обучены более 180 специалистов системы образования, 10 казахстанских специалистов прошли курсы в Израиле.



В рамках программы «Образовательные гранты» 17 детей-сирот и детей из малообеспеченных семей получают образование в колледжах и вузах РК на благо­творительные средства фонда, 20 студентов с ограниченными возможностями обучились в Школе графического дизайна фонда, из них 7 ребят прошли стажировку, 3 трудоустроены.



Более 1 500 юных художников из детских домов и специальных коррекционных школ приняли участие в творческих конкурсах фонда «Болашак». Абсолютным нововведением стала реализация проекта по дубляжу культовых голливудских фильмов на казахский язык. Таким образом, благодаря инициативе болашаковцев казахский язык стал 7-м языком Sony Pictures, 39-м языком Walt Disney и вошел в семерку основных языков голливудских фильмов, доступных для просмотра на DVD, Blu-Ray по всему миру.



Продукция Disney стала отличным помощником в изучении родного языка для казахстанских детей. Любимые персонажи миллионов детей становятся ближе, общаясь с нашими детьми на их родном языке. Реализация проекта способствует созданию равного доступа к качественному контенту для миллионов наших кинозрителей и формированию фонда зарубежного кино на казахском языке. Детские фильмы, дублированные на казахский язык, рекомендованы в качестве образовательного ресурса библиотеки Назарбаев Интеллектуальные школы.



Участие в проекте по продвижению казахского языка вмес­те с лидерами киноиндустрии в лице студий Disney, Marvel и фонда является значимым приоритетом, успешно совмещающим традиции и новейшие технологии, и, несомненно, способствуют международному продвижению Казахстана. В настоящее время осуществлен дубляж 20 голливудских кинокартин. К 13 картинам студии Disney, дублированным на казахский язык, добавлена звуковая дорожка на казахском языке в видеохостинге официального приложения Apple TV Itunes Store. Этот проект удостоен премии Союза кинематографистов Казах­стана «За вклад в киноискусство Казахстана».



Ассоциация «Болашак» – инициатор многих социальных проектов с благородными и высокими целями. В прошлом году болашаковцами реализовано 22 проекта, организовано 108 мероприятий с участием более 25 тыс. человек.



Для членов ассоциации статья Главы государства – руководство к действию, новый стратегический курс, с учетом которого будут скорректированы также и задачи нашей организации.