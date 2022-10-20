Гений авангарда

В день рождения художника с нетривиальным образом жизни и богатейшим творческим багажом Сергея Калмыкова в Государственном музее искусств им. А. Кастеева был презентован проект «Калмыков. Последний приют», связанный с обнаружением места захоронения мастера.

– В Оренбурге композитор Евгений Брусиловский увидел необычного художника, который расстилал на полу огромные полотнища ткани и при помощи огромной кисти энергичными движениями создавал невероятные театральные декорации. Так рождались образы «Аиды», «Евгения Онегина» и других потрясающих спектаклей. То был Сергей Калмыков. Вернувшись в Казахстан, Брусиловский пишет Калмыкову, приглашая его в Алма-Ату. Тот принимает приглашение – и так открывшийся в 1935 году Алматинский театр оперы и балета становится для художника настоящим домом, – рассказывает искусствовед Екатерина Резникова.

Стоит отметить, что данная экспозиция – лишь малая часть произведений, хранящихся в фондах ГМИ РК им. Абылхана Кастеева. Графика и живопись Калмыкова, отражающие разные этапы творческой биографии художника, насчитывают 1 111 произведений. Даже беглым взглядом окинув представленную выставку, можно заметить колоссальное разнообразие стилистических тенденций, которые соединяются в творчестве одного человека. Создается впечатление, что к этому богатейшему творческому «попурри» приложили руки множество мастеров.

По словам Екатерины Резниковой, Сергей Калмыков хорошо известен как мастер этюдов, натурных зарисовок, пленэрных композиций. Так как он был художником-оформителем, очень часто в его творчестве появлялись образы и сцены из театральных постановок.

В своем творчестве художник соединял реальные образы види­мой действительности с воображаемыми, фантазийными элемен­тами. Важным элемен­том в его поэтике является тема чаши, воплощенная в серии «Звездная чаша». Сосуд предстает как некое средоточие духа, хранилище высшей субстанции небес, символ Вселенной, органично соединяющей в себе реальные тела-предметы и астральные объекты.

Художника привлекал и человек в самых разнообразных своих проявлениях. Калмыков вдохновлялся работами легендарных художников: Ван Гога, Казимира Малевича, Леонардо да Винчи.

– Во многих композициях Сергея Ивановича титан эпохи Возрождения Леонардо появляется со своим учеником. Не трудно догадаться, кем является тот самый ученик, – обращает внимание искусствовед. – О жизни и биографии Калмыкова рассказывают не только его работы, но и его дневниковые записи. Трудоспособность художника вызывает восхищение и порой даже недоумение. Он работал фанатично, понимая свою избранность.

Сергей Иванович был одиноким человеком. Современники говорили о том, что он не любил общение и вел довольно замкнутый образ жизни. У него не было семьи, не было наследников, но была возлюбленная – Ольга Алексеевна Шпилько, с которой он долгие годы вел переписку.

Важная серия портретов в его творчестве обрамляется в едином названии – «Дочери великого костюмера». Великим костюмером был, конечно, сам Калмыков.

«Представьте себе, – пишет художник. – Смотрят на нас тысячи глаз из космоса. И что же они видят? Течет по поверхности земли серая унылая монотонная масса, и вдруг, как выстрел, яркое пятно – это я вышел на улицу!». Сергей Калмыков по своей сути стал предтечей современного искусства. Уже в свое время он воспринимал себя как арт-­объект, становясь прецедентом для новых интересных открытий.

Характеризуя творчество Сергея Калмыкова, можно сделать вывод, что перед нами выдающийся мастер русского авангарда с полным отрицанием классического искусства – всего того, что было достигнуто до этого времени.

Мастера не стало в апреле 1967 года. Тогда, несмотря на ощутимый период оттепели, шла борьба с формализмом. Поэтому Сергей Калмыков со своими многочисленными экспериментальными поисками не вписывался в рамки официального искусства. К счастью, художественное наследие Калмыкова было передано в музей.

Государственный музей ис­кусств им. Абылхана Кастеева, обладая уникальной коллекцией произведений Сергея Калмыкова, издал каталог полного собрания его работ, включающий все графическое и живописное творчество художника. Собственно, именно его творческое наследие, единственное в своем роде по численности и художественному уровню экспонатов, – самое большое в ГМИ, принадлежащее кисти одного мастера.

Место захоронения известного художника много лет считалось утраченным. Не так давно оно все же было определено не без участия неравнодушных алматинцев, подтверждено архивными изысканиями, приведено в порядок усилиями меценатов.

Как отметила журналист Евгения Морозова, могилу художника пытались найти многие краеведы и историки. Реальная помощь в этом вопросе пришла неожиданно из социальных сетей.

– В одной из соцсетей российский искусствовед вывесила пост про Калмыкова. В нем все было лаконично: немного про творчество, немного фотографий, немного биографических данных. И в конце фраза: «Умер в 1967 году, могила его неизвестна». А под постом комментарий: «А я знаю, где могила Калмыкова. Мне отец ее показывал!» Я написала автору комментария личное сообщение, попросила номер его телефона, – рассказывает Евгения Морозова.

Так она связалась с алматинцем Олегом Федоровым, сыном художников, которые знали Сергея Калмыкова. Навещая могилу своей мамы, Олег Иванович видел неподалеку могилу выдающегося мастера. Он же и показал Евгении Морозовой дорогу до места захоронения художника. А дальше журналист продолжила свое исследование для документального подтверждения места нахождения могилы мастера. И сделала это с большим успехом.

...На углу улиц Калинина (ныне улица Кабанбай-батыра) и Панфилова находилась школа № 10, где сейчас располагается гостиница «Алматы». Вечерами там проходили занятия. Около семи часов вечера возле этого учебного заведения проходил Калмыков. Его нельзя было не заметить – на нем и летом, и зимой был надет плащ из дерматина.

– Молодежь, проводившая время в районе городского «Бродвея», нередко кидала в сторону этого человека насмешки, но он на это не обращал никакого внимания, он буквально жил в каком-то своем мире, – рассказывает член Совета ветеранов города Алматы Клара Летникова. – При этом не могу сказать, что Калмыков был совершенно «заброшенным». Он получал благодарственные письма, грамоты, был награжден медалью «За Победу в Великой Отечественной войне». После смерти художника в его квартире из предметов «мебели» были обнаружены лишь огрызки свечей на полу и газеты, на которых он спал. Больше ничего не было. Всю свою пенсию мастер тратил на холсты и краски.