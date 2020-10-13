Свежий выпуск Гений степи 13 октября 2020 г. 8:55 Кайрат Закирьянов, президент Казахской академии спорта и туризма Впервые я столкнулся с Абаем школьником младших классов. Село Караоткель Самарского района Восточно-Казахстанской области было сплошь русскоязычным. Мы, немногочисленные казахи, жившие в окружении русских и немецких соседей, больше были знакомы с обычаями и традициями этих народов, чем со своими, родными, казахскими. Я приобщился к родной культуре благодаря маме. Она, не по-деревенски интеллигентная и образованная женщина, несмотря на огромную загруженность – работа в школе, дом, хозяйство, дети, очень много читала. Однажды мне попалась в руки книга, которую мама еще не успела поменять в нашей деревенской библиотеке. Это был роман «Путь Абая». С первых же страниц передо мной стал открываться огромный степной мир!Я, третьеклассник в ту пору, увлекся романом так, что напрочь забыл об улице, откуда меня обычно было не загнать домой, и об обязанностях по дому. А мама, видя, с каким упоением я читаю «Путь Абая», не трогала меня. Однажды к нам приехали какие-то люди. Потом я узнал, что это был известный столичный журналист, мамин родственник Тохтар Шарипжанов, работавший в сатирическом республиканском журнале «Ара». Он заехал в наши края по делам системы здравоохранения. Вернее, для расследования каких-то связанных с этой сферой коррупционных дел. Как потом со смехом вспоминала мама, Тохтар сказал ей, что приехал «лить воду в нору барсука».Пока мама накрывала на стол, он заглянул на русскую печку, где увидел меня с книжкой в руках. Гость протянул руку: «Дай-ка посмотреть». Уважительно протянул: «О-о! «Путь Абая»! В каком классе, говоришь, учишься? В третьем? Молодец, ну молодец! Но Ауэзова читать надо в оригинале. Ни один перевод не передаст того, о чем хотел рассказать читателю большой писатель». И это было действительно так. Но чтобы понять это, мне понадобился не один десяток лет.После «Пути Абая» впоследствии я открыл для себя его «Слова назидания». В них можно найти ответ на любую жизненную коллизию. Особенно мне близко «Тридцать седьмое слово» о взаимоотношениях лидера и толпы: «Кто отравил Сократа, сжег Жанну д’Арк, распял Христа, закопал Мухаммеда в верблюжьих останках? Толпа. Значит, у толпы нет ума. Сумей направить ее на путь истины». Только человек огромного духа мог сказать это: признавая глупость и невежество, он призывает не ненавидеть их, а работать с ними и учиться самому.Разве эти слова не актуальны сейчас? Гений, даже мертвый, всегда раздражает толпу. Мне приходилось слышать от продвинутых интеллигентов, что Мухтар Ауэзов придумал образ крутого степного гения, чтобы через него самому стать гением. Я допускаю, что такое могло быть, но я не допускаю, что наша степь не могла родить такого гения, как Абай.