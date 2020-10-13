Гений степи

Впервые я столкнулся с Абаем школьником младших классов. Село Караоткель Самарского района Восточно-Казахстанской области было сплошь русско­язычным. Мы, немногочисленные казахи, жившие в окружении русских и немецких соседей, больше были знакомы с обычаями и традициями этих народов, чем со своими, родными, казахскими.

Я приобщился к родной культуре благодаря маме. Она, не по-деревенски интеллигентная и образованная женщина, несмот­ря на огромную загруженность – работа в школе, дом, хозяйство, дети, очень много читала. Однаж­ды мне попалась в руки книга, которую мама еще не успела поменять в нашей деревенской библиотеке. Это был роман «Путь Абая». С первых же страниц передо мной стал открываться огромный степной мир!

Я, третьеклассник в ту пору, увлекся романом так, что напрочь забыл об улице, откуда меня обыч­но было не загнать домой, и об обязанностях по дому. А мама, видя, с каким упоением я читаю «Путь Абая», не трогала меня.

Однажды к нам приехали какие-то люди. Потом я узнал, что это был известный столичный журналист, мамин родственник Тохтар Шарипжанов, работавший в сатирическом республиканском журнале «Ара». Он заехал в наши края по делам системы здравоохранения. Вернее, для расследования каких-то связанных с этой сферой коррупционных дел. Как потом со смехом вспоминала мама, Тохтар сказал ей, что приехал «лить воду в нору барсука».

Пока мама накрывала на стол, он заглянул на русскую печку, где увидел меня с книжкой в руках. Гость протянул руку: «Дай-ка посмотреть». Уважительно протянул: «О-о! «Путь Абая»! В каком классе, говоришь, учишься? В третьем? Молодец, ну молодец! Но Ауэзова читать надо в оригинале. Ни один перевод не передаст того, о чем хотел рассказать читателю большой писатель».

И это было действительно так. Но чтобы понять это, мне понадобился не один десяток лет.

После «Пути Абая» впоследствии я открыл для себя его «Слова назидания». В них можно найти ответ на любую жизненную коллизию. Особенно мне близко «Тридцать седьмое слово» о взаи­моотношениях лидера и толпы: «Кто отравил Сократа, сжег Жанну д’Арк, распял Христа, закопал Мухаммеда в верблюжь­их останках? Толпа. Значит, у толпы нет ума. Сумей направить ее на путь истины». Только человек огромного духа мог сказать это: признавая глупость и невежество, он призывает не ненавидеть их, а работать с ними и учиться самому.

Разве эти слова не актуальны сейчас? Гений, даже мертвый, всегда раздражает толпу. Мне приходилось слышать от прод­винутых интеллигентов, что Мухтар Ауэзов придумал образ крутого степного гения, чтобы через него самому стать гением. Я допускаю, что такое могло быть, но я не допускаю, что наша степь не могла родить такого гения, как Абай.