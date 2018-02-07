Генконсул КНР в РК прокомментировал новость о концлагерях для мусульман в Китае
Генеральный консул КНР в Казахстане Чжан Вэй прокомментировал новость о концлагерях для мусульман в Китае, передает Zakon.kz.
По его словам, эта информация не соответствует действительности. Об этом он сообщил на встрече с представителями СМИ в Алматы.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Китае около 120 тысяч мусульман-уйгуров отправили в политические образовательные лагеря в городе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). Такие действия центрального правительства вызывают резкое осуждение со стороны активистов борьбы за права человека и местных жителей.