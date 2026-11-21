С 20 ноября казахстанцы могут получать консульские услуги непосредственно в Хьюстоне

Фото: МИД РК

Генеральное консульство Казахстана в Хьюстоне (штат Техас, США) официально начало прием граждан. Первые посетители обратились в дипломатическое представительство 20 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.

Открытие консульского приема позволит казахстанцам, проживающим в Техасе и других штатах консульского округа, получать необходимые услуги без длительных поездок в другие города США.

Теперь граждане смогут обращаться в Генконсульство для оформления документов, получения консульской помощи и защиты своих прав и интересов.

Как отметили в МИД, начало полноценной работы представительства станет дополнительным шагом в развитии казахстанско-американских отношений.

Помимо оказания консульских услуг, Генконсульство будет содействовать расширению сотрудничества между двумя странами в экономической, инвестиционной, культурной, образовательной и гуманитарной сферах.