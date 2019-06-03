Геннадий Головкин и Стив Роллс провели дуэль взглядов на улицах Нью-Йорка

Спорт
Фото: Tom Hogan©
Казахстанец Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) и канадец Стив Роллс (19-0, 10 КО) провели дуэль взглядов на площади Times Square в Нью-Йорке, передает Vesti.kz.  

Вместе с ними в этой процедуре поучаствовали казахстанец Али Ахмедов (14-0, 10 КО) и американец Маркус МакДэниэл (15-0, 2 КО), поединок которых за вакантный титул WBC International во втором среднем весе станет со-главным событием вечера бокса.

Бой Головкин – Роллс станет главным событием вечера бокса, который пройдет 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. По времени Нур-Султана шоу начнется уже в ночь на 9 июня. В андеркарте вместе с Ахмедовым примет участие еще один казахстанец – полусредневес Бахтияр Эюбов (14-0, 12 КО), чьим соперником станет американец Брайан Себальо (8-0, 4 КО).

Для Головкина предстоящий бой станет первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN и дебютным под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса.

"Начинаем обратный отсчет до боя", – говорится в сообщении Головкина в Instagram.


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