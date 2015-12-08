Геннадий Головкин номинирован на звание "Боксер года"

Спорт
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Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC (Interim) и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (34-0, 31 КО) второй раз подряд номинирован на звание "Боксер года" по версии Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Также в списке претендентов значатся: чемпион WBC в среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес, завершивший в этом году карьеру американец Флойд Мейвезер-младший, чемпион WBC в наилегчайшем весе Роман Гонсалес, чемпион WBA (Super), WBO и IBF в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри.

На приз от BWAA в категории "лучший тренер" претендует наставник Головкина – Абель Санчес. Ему нужно будет обойти в голосовании Джо Галахера (Куигг), Флойда Мейвезера-старшего (Мейвезер-младший), Эдди Рейносо (Альварес), Питера Фьюри (Фьюри).

В 2015 году Головкин провел три боя и во всех одержал досрочные победы. Первый бой прошел в феврале с британцем Мартином Мюрреем, второй – в мае с американцем Вилли Монро-младшим и третий – в октябре с экс-чемпионом канадцем Давидом Лемье.

Напомним, GGG в 2014 году уже становился боксером года по версиям Yahoo sportsBoxingnews 24. Он также был претендентом на аналогичное звание по версии BWAA, однако уступил его американцу Флойду Мейвезеру-младшему.

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