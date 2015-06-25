Спорт
Геннадий Головкин номинирован на звание "Лучший боец" по версии ESPY Award
Казахстанский боксер Геннадий Головкин, являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO и WBC (Interim) в среднем весе, номинирован на звание "Лучший боец" по версии самой престижной спортивной премии ESPY Award, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Как написал Головкин в своем твиттере, отдать свои голоса можно по этой ссылке.

В число претендентов на звание "Лучший боец" помимо GGG также вошли: боксеры Флойд Мейвезер-младший (получал премию шесть раз) и Теренс Кроуфорд, а также бойцы UFC Дональд Серроне и Ронда Роузи.

ESPY Award – награда, учрежденная телесетью ESPN, вручается за выдающиеся достижения в спорте за календарный год. Номинация "Лучший боец" вручается с 2007 года.

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