Геннадий Головкин посетил тренировку Ронды Роузи

Спорт
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Ронда Роузи и Геннадий Головкин. Фото из Твиттера Абеля Санчеса
Чемпион мира в среднем весе по версиям IBO, WBA (Super), WBС (Interim) и IBF казахстанец Геннадий Головкин посетил тренировку чемпионки UFC в легчайшем весе Ронды Роузи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Боксер побывал в зале в городе Глендейл (штат Калифорния, США), где Роузи продолжает готовиться к титульному бою на турнире UFC 193 с Холли Холм, который пройдет 14 ноября в австралийском Мельбурне.

"Желаю удачи моему другу Ронде Роузи в ее бою 14 ноября", – написал Головкин в своем Твиттере.

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