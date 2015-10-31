Геннадий Головкин посетил тренировку Ронды Роузи

Ронда Роузи и Геннадий Головкин. Фото из Твиттера Абеля Санчеса
Чемпион мира в среднем весе по версиям IBO, WBA (Super), WBС (Interim) и IBF казахстанец Геннадий Головкин посетил тренировку чемпионки UFC в легчайшем весе Ронды Роузи, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
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Боксер побывал в зале в городе Глендейл (штат Калифорния, США), где Роузи продолжает готовиться к титульному бою на турнире UFC 193 с Холли Холм, который пройдет 14 ноября в австралийском Мельбурне.
"Желаю удачи моему другу Ронде Роузи в ее бою 14 ноября", – написал Головкин в своем Твиттере.