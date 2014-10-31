Геннадий Головкин встретится с болельщиками в Астане и Алматы

Спорт
Айнур Курамысова
Чемпион мира по боксу по версиям WBA (Super), IBO и WBC Interim в среднем весе Геннадий Головкин планирует провести встречи со своими болельщиками в Астане и Алматы, сообщается в официальной группе боксера, передает Кazpravda.kz.

"С радостью сообщаем вам, что во 2-й половине ноября наш чемпион Геннадий Головкин планирует провести встречи со своими болельщиками в городах Астана и Алматы. Кроме этого, в Астане состоится пресс-конференция чемпиона с представителями казахстанских СМИ. Во время своего визита он планирует также посетить несколько официальных мероприятий, в том числе и спортивных, но главную роль в этот раз отводит именно болельщикам", – говорится в сообщении. 

"Я очень ценю поддержку всех казахстанцев. Здесь мои главные болельщики, и я буду рад наконец встретиться с ними", – говорит Геннадий.

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