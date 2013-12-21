Спорт
Геннадий – суперчемпион!

19Таким образом, титул регулярного чемпиона будет разыгран между британцем Мартином Мюрреем и австралийцем Джарродом Флетчером. Данный поединок, который состоится 1 февраля 2014 года в Монте-Карло, будет иметь статус андеркарта – предварительного перед главным боем вечера, в котором непобедимому казахстанцу предстоит защищать свой новый титул в противостоянии с ганцем Осуману Адамом.

Напомним, что в нынешнем году Головкин провел четыре боя и во всех одержал досрочные победы. Геннадий признан самым впечатляющим боксером 2013 года по версии сайта The Sweet Sciene. Кроме того, он претендует на звание лучшего боксера 2013 года по версии портала WorldBoxingNews.net.

Абзал КАМБАР

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