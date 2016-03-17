Генпрокуратура и СК проверят финдеятельность всех организаций Минобразования

Общество
Министерство образования и науки прокомментировало задержание и последующий арест Акимгерея Кушербаева, занимавшего пост руководителя департамента образования Актюбинской области, передает Kazpravda.kz.
"Акимгерей Кадирбекович Кушербаев был уволен с занимаемой должности по собственному желанию приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан №6-Ж от 19 февраля 2016 года. На сегодняшний день, как и на момент задержания, руководителем департамента не является", – пояснили в МОН.
Несмотря на вышеуказанное, Минобразования и науки инициировало проведение комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности всех структурных подразделений и ведомств совместно со Счетным комитетом и Генеральной прокуратурой.
Напомним, накануне, 16 марта, Нацбюро по противодействию коррупции сообщило о задержании Кушербаева по подозрению во взяточничестве.
"Установлено, что задержанный через свою супругу – директора Илекской школы С. Сырбаеву и других лиц на системной основе получал взятки в общей сумме 1 150 000 тенге от представителей школ области за положительное решение вопроса о прохождении аттестации школ. В отношении Акимгерея Кушербаева избрана мера пресечения "арест". Проводится досудебное расследование", – указывалось в распространенной информации.
"Акимгерей Кадирбекович Кушербаев был уволен с занимаемой должности по собственному желанию приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан №6-Ж от 19 февраля 2016 года. На сегодняшний день, как и на момент задержания, руководителем департамента не является", – пояснили в МОН.
Несмотря на вышеуказанное, Минобразования и науки инициировало проведение комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности всех структурных подразделений и ведомств совместно со Счетным комитетом и Генеральной прокуратурой.
Напомним, накануне, 16 марта, Нацбюро по противодействию коррупции сообщило о задержании Кушербаева по подозрению во взяточничестве.
"Установлено, что задержанный через свою супругу – директора Илекской школы С. Сырбаеву и других лиц на системной основе получал взятки в общей сумме 1 150 000 тенге от представителей школ области за положительное решение вопроса о прохождении аттестации школ. В отношении Акимгерея Кушербаева избрана мера пресечения "арест". Проводится досудебное расследование", – указывалось в распространенной информации.