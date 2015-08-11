Генпрокуратура Казахстана предложила рассмотреть возможность кастрации педофилов

Политика
521
Ужесточить ответственность за преступления против половой неприкосновенности предлагает Генеральная прокуратура Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Вопросы защиты материнства и детства являются одним из приоритетных правозащитных вопросов. Любое насилие в отношении женщин и детей должно пресекаться предельно жестко. Об этом свидетельствует и ужесточение мер ответственности за преступления против половой неприкосновенности в новом Уголовном кодексе", — говорится в сообщении.

Генеральной прокуратурой проведен анализ, на основе которого установлены главные причины, способствующие совершению этих преступлений. В их числе ослабление института семьи, снижение морально-нравственного уровня; слабое взаимодействие органов здравоохранения и внутренних дел по выявлению психически нездоровых лиц, склонных к совершению насильственных действий; недостаточный уровень целевой профилактической работы в учебных заведениях; негативное влияние интернет-сайтов, пропагандирующих порнографию и насилие; виктимное (провоцирующее) поведение потерпевших, прежде всего несовершеннолетних, обусловленное распитием спиртных напитков и аморальным поведением (в каждом втором случае изнасилованию предшествовало употребление алкоголя).

"К сожалению, статистика сексуальных преступлений свидетельствует о том, что принимаемые меры по их расследованию, раскрытию и профилактике со стороны всех уполномоченных органов также недостаточно эффективны. Отсутствует системная работа, недостаточно налажено взаимодействие между всеми заинтересованными и уполномоченными органами.

Особую тревогу вызывает увеличение фактов полового насилия в отношении несовершеннолетних. Количество таких преступлений с 2010 года возросло в два раза и в 2014 году составило 943 (491 в 2010г.).

По итогам 6 месяцев этого года уже зарегистрировано свыше семисот таких правонарушений (726), что почти на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года (485)", — сообщается в опубликованном анализе.

В ходе проверок выявляются многочисленные нарушения при расследовании этих преступлений: волокита, неполнота расследования, которые начинаются уже со стадии приема и регистрации заявлений, имеет место и их укрытие.

Не учитываются при расследовании таких дел и морально-этические и психологические аспекты. Это во многом предопределяет их латентный характер, поскольку потерпевшие попросту не хотят обращаться в правоохранительные органы.

Не принимается достаточных мер к раскрытию совершенных преступлений, а одной из основных причин низкой раскрываемости является некачественное проведение первоначальных следственных мероприятий.

"Все эти недостатки необходимо устранять путем ужесточения ведомственного контроля и прокурорского надзора", — отмечает старший прокурор 2-Департамента Генеральной прокуратуры РК Лейла Асанбаева.

На Координационном совете Генеральной прокуратурой предложен ряд дополнительных мер, в том числе и законодательного характера, которые, при их реализации, способны изменить ситуацию.

В частности, предложено рассмотреть вопрос о допросе потерпевших по этим делам психологами, а не следователями, или же с обязательным их участием. Для минимизации психотравмирующих факторов при допросе несовершеннолетних — обязательное депонирование их показаний.

Также рекомендовано изменить законодательство, запретив прекращение таких дел в связи с примирением не только в случае совершения преступления в отношении малолетних, но и несовершеннолетних.

Кроме того, признано необходимым обеспечить проведение психолого-психиатрических экспертиз в отношении лиц, совершивших эти преступления, для установления наличия патологий в психике. Рассмотреть возможность применения кастрации в качестве превентивной меры.

Также по итогам рассмотрения уполномоченным государственным органам рекомендовано создать специальные подразделения по борьбе с преступлениями против половой неприкосновенности; установить административный надзор за лицами, ранее судимыми за совершение преступлений против половой неприкосновенности; обеспечить доступ граждан к сведениям о проживании в населенном пункте лиц, отбывших наказание за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних; а также разработать методику поиска педофилов посредством электронных средств коммуникаций, то есть отслеживание лиц, постоянно посещающих интернет-страницы с детской порнографией.

"Полагаем, что комплекс принимаемых мер позволит улучшить ситуацию в этом направлении", — говорится в заключении.

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]