Генпрокуратура Казахстана предложила рассмотреть возможность кастрации педофилов

Ужесточить ответственность за преступления против половой неприкосновенности предлагает Генеральная прокуратура Казахстана, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Вопросы защиты материнства и детства являются одним из приоритетных правозащитных вопросов. Любое насилие в отношении женщин и детей должно пресекаться предельно жестко. Об этом свидетельствует и ужесточение мер ответственности за преступления против половой неприкосновенности в новом Уголовном кодексе", — говорится в сообщении.
Генеральной прокуратурой проведен анализ, на основе которого установлены главные причины, способствующие совершению этих преступлений. В их числе ослабление института семьи, снижение морально-нравственного уровня; слабое взаимодействие органов здравоохранения и внутренних дел по выявлению психически нездоровых лиц, склонных к совершению насильственных действий; недостаточный уровень целевой профилактической работы в учебных заведениях; негативное влияние интернет-сайтов, пропагандирующих порнографию и насилие; виктимное (провоцирующее)
поведение потерпевших, прежде всего несовершеннолетних, обусловленное распитием спиртных напитков и аморальным поведением (в каждом втором случае изнасилованию предшествовало употребление алкоголя)
.
"К сожалению, статистика сексуальных преступлений свидетельствует о том, что принимаемые меры по их расследованию, раскрытию и профилактике со стороны всех уполномоченных органов также недостаточно эффективны. Отсутствует системная работа, недостаточно налажено взаимодействие между всеми заинтересованными и уполномоченными органами.
Особую тревогу вызывает увеличение фактов полового насилия в отношении несовершеннолетних. Количество таких преступлений с 2010 года возросло в два раза и в 2014 году составило 943 (491 в 2010г.)
.
По итогам 6 месяцев этого года уже зарегистрировано свыше семисот таких правонарушений (726),
что почти на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года (485)", —
сообщается в опубликованном анализе.
В ходе проверок выявляются многочисленные нарушения при расследовании этих преступлений: волокита, неполнота расследования, которые начинаются уже со стадии приема и регистрации заявлений, имеет место и их укрытие.
Не учитываются при расследовании таких дел и морально-этические и психологические аспекты. Это во многом предопределяет их латентный характер, поскольку потерпевшие попросту не хотят обращаться в правоохранительные органы.
Не принимается достаточных мер к раскрытию совершенных преступлений, а одной из основных причин низкой раскрываемости является некачественное проведение первоначальных следственных мероприятий.
"Все эти недостатки необходимо устранять путем ужесточения ведомственного контроля и прокурорского надзора", — отмечает старший прокурор 2-Департамента Генеральной прокуратуры РК Лейла Асанбаева.
На Координационном совете Генеральной прокуратурой предложен ряд дополнительных мер, в том числе и законодательного характера, которые, при их реализации, способны изменить ситуацию.
В частности, предложено рассмотреть вопрос о допросе потерпевших по этим делам психологами, а не следователями, или же с обязательным их участием. Для минимизации психотравмирующих факторов при допросе несовершеннолетних — обязательное депонирование их показаний.
Также рекомендовано изменить законодательство, запретив прекращение таких дел в связи с примирением не только в случае совершения преступления в отношении малолетних, но и несовершеннолетних.
Кроме того, признано необходимым обеспечить проведение психолого-психиатрических экспертиз в отношении лиц, совершивших эти преступления, для установления наличия патологий в психике. Рассмотреть возможность применения кастрации в качестве превентивной меры.
Также по итогам рассмотрения уполномоченным государственным органам рекомендовано создать специальные подразделения по борьбе с преступлениями против половой неприкосновенности; установить административный надзор за лицами, ранее судимыми за совершение преступлений против половой неприкосновенности; обеспечить доступ граждан к сведениям о проживании в населенном пункте лиц, отбывших наказание за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних; а также разработать методику поиска педофилов посредством электронных средств коммуникаций, то есть отслеживание лиц, постоянно посещающих интернет-страницы с детской порнографией.
"Полагаем, что комплекс принимаемых мер позволит улучшить ситуацию в этом направлении", — говорится в заключении.