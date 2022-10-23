Генпрокуратура назвала фейком "митинги, согласованные акиматами"

В социальных сетях размещаются ложные сообщения и провокационные призывы о принятии 24 и 25 октября участия "в согласованных местными исполнительными органами митингах" на центральных площадях, передает Кazpravda.kz.

Данная информация не соответствует действительности. В эти дни на данных местах проведение каких-либо митингов не согласовывалось. С учетом празднования "Дня Республики", будут проведены только официальные культурно-массовые мероприятия. В этой связи, организация анонсируемых данными ложными сообщениями акций и участие в них, а также призывы к ним незаконны», - говорится в обращении заместителя Генерального Прокурора Республики Казахстан Жандоса Умиралиева.

Организация и участие в незаконных митингах, шествиях, собраниях или демонстрациях влечет ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях (далее - КоАП) вплоть до 25 суток ареста, предупреждают прокуроры.