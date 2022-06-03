Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за предстоящего референдума

Заместитель Генерального прокурора Булат Дембаев напомнил об ответственности за агитацию накануне референдума. По его словам, в День тишины любая агитация, в том числе сопряженная с опубликованием результатов опросов общественного мнения или прогнозов результатов референдума, запрещается, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Булат Дембаев сообщил, что подготовка к референдуму проходит по правилам конституционного закона о референдуме.



"Каких-либо нарушений, в том числе правил агитации, не зафиксировано. Со дня объявления о назначении референдума в органы прокуратуры по этому вопросу поступило всего 18 обращений. Но ни одно из них не касалось нарушений законодательства о референдуме. Отсутствие каких-либо жалоб на нарушение законодательства о референдуме свидетельствует о законности текущего процесса", – заявил спикер на заседании Центральной комиссии референдума.



При этом он напомнил, что в силу статьи 7 Конституционного закона "О республиканском референдуме" в предшествующий референдуму день и в день его проведения, то есть 4-5 июня, любая агитация, в том числе сопряженная с опубликованием результатов опросов общественного мнения или прогнозов результатов референдума, запрещается.



"В случае проведения агитации в эти дни наступает ответственность по статье 102 Кодекса об административных правонарушениях, где предусмотрена ответственность, как для граждан, так и для юридических лиц. Возбуждение производства о правонарушении по данной статье относится к исключительной компетенции прокуроров, дела рассматривает суд", – отметил Дембаев.