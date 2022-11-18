Генпрокуратура обратилась к казахстанцам

Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК опубликовала обращение к казахстанцам заместителя генерального прокурора Казахстана Жандоса Умиралиева в порядке статьи 40 Конституционного закона «О прокуратуре», сообщает Kazpravda.kz.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

В социальных сетях распространяются призывы запрещенной судом организации к проведению и участию 20 ноября 2022 года в незаконных митингах и совершению иных противоправных действий.

Между тем согласно национальному и международному праву любая деятельность таких организаций, целями которых является терроризм или насильственный экстремизм, находится под запретом.

Законом «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан» (п.6 ст.5, пп.2 п.1 ст.14, далее - Закон) закреплена недопустимость организации ими подобных акций.

Их проведение также не допускается, если они направлены на подрыв безопасности государства, совершение других преступных деяний (пп.1 п.1 ст.14 Закона).

Это обусловлено одним из основных принципов организации и проведения мирных собраний - их ненасильственным характером и законностью, а также обеспечением общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц (ст.3 Закона).

За призывы, организацию и участие в акциях запрещенных организаций, сопряженных с совершением указанных незаконных действий, наступает административная (статья 488 КоАП) и уголовная ответственность (статьи 179 (призывы к насильственному захвату власти), 405 (участие в деятельности запрещенных судом организаций) УК).

Органы правопорядка будут пресекать любые правонарушения, и принимать предусмотренные законом меры к лицам, нарушающим законодательство Республики Казахстан.

В частности, 17 ноября текущего года сотрудниками Комитета национальной безопасности при содействии органов прокуратуры пресечена деятельность преступной группы из семи человек.

Имеются документальные доказательства их причастности к планированию, а также к подготовке массовых беспорядков и нападений на здания государственных и правоохранительных органов, объекты жизнеобеспечения, физического уничтожения их сотрудников с использованием оружия и зажигательных смесей с целью насильственного захвата власти.

По местам проживания задержанных лиц изъяты вещественные доказательства. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 179 (публичные призывы к насильственному захвату власти группой лиц) и части 1 статьи 272 (организация массовых беспорядков) Уголовного кодекса.

В этой связи Генеральная прокуратура предостерегает граждан не поддаваться на провокации запрещенных судом организаций и лиц, стоящих за ними, воздержаться от участия в их незаконных действиях и неукоснительно соблюдать закон.