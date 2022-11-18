Генпрокуратура обратилась к казахстанцам

Общество
Фото пресс-службы ГП РК

Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК опубликовала обращение к казахстанцам заместителя генерального прокурора Казахстана Жандоса Умиралиева в порядке статьи 40 Конституционного закона «О прокуратуре», сообщает Kazpravda.kz.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

В социальных сетях распространяются призывы запрещенной судом организации к проведению и участию 20 ноября 2022 года в незаконных митингах и совершению иных противоправных действий.

Между тем согласно национальному и международному праву любая деятельность таких организаций, целями которых является терроризм или насильственный экстремизм, находится под запретом.

Законом «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан» (п.6 ст.5, пп.2 п.1 ст.14, далее - Закон) закреплена недопустимость организации ими подобных акций.

Их проведение также не допускается, если они направлены на подрыв безопасности государства, совершение других преступных деяний (пп.1 п.1 ст.14 Закона).

Это обусловлено одним из основных принципов организации и проведения мирных собраний - их ненасильственным характером и законностью, а также обеспечением общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц (ст.3 Закона).

За призывы, организацию и участие в акциях запрещенных организаций, сопряженных с совершением указанных незаконных действий, наступает административная (статья 488 КоАП) и уголовная ответственность (статьи 179 (призывы к насильственному захвату власти), 405 (участие в деятельности запрещенных судом организаций) УК).

Органы правопорядка будут пресекать любые правонарушения, и принимать предусмотренные законом меры к лицам, нарушающим законодательство Республики Казахстан.

В частности, 17 ноября текущего года сотрудниками Комитета национальной безопасности при содействии органов прокуратуры пресечена деятельность преступной группы из семи человек.

Имеются документальные доказательства их причастности к планированию, а также к подготовке массовых беспорядков и нападений на здания государственных и правоохранительных органов, объекты жизнеобеспечения, физического уничтожения их сотрудников с использованием оружия и зажигательных смесей с целью насильственного захвата власти.

По местам проживания задержанных лиц изъяты вещественные доказательства. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 179 (публичные призывы к насильственному захвату власти группой лиц) и части 1 статьи 272 (организация массовых беспорядков) Уголовного кодекса.

В этой связи Генеральная прокуратура предостерегает граждан не поддаваться на провокации запрещенных судом организаций и лиц, стоящих за ними, воздержаться от участия в их незаконных действиях и неукоснительно соблюдать закон.

 

Популярное

Все
Из обрывков старых глянцевых журналов художник создает залитые солнцем городские пейзажи
С 2029 года демографические показатели Казахстана начнут возрастать, а это значит, что семейно-демографическим и гендерным вопросам нужно уделять пристальное внимание уже сегодня
Павлодарские педагоги предлагают сделать раннюю профориентацию школьников обязательной и системной
Важно не упустить момент, когда ребенок или подросток сам захочет рассказать о своих переживаниях, равно как и быть готовым считаться с его мнением
В 2023 году исполнится 100 лет со дня рождения замечательной актрисы театра и кино, народной артистки Казахстана, лауреата Государственной премии Бикен Римовой
Ербол Карашукеев: Хороший урожай – результат плодотворного труда фермеров
Новый облик крестьянки
Дон де Морон, чак-чак и соломенное чудо
Язык пожарному знать надо!
​​​​​​​Будет жесткий спрос
С прицелом на Универсиаду
Братское дерби завершилось поражением
Опыт – надежный попутчик
​​​​​​​Шаг, поворот, «обнимашки»!
Войлок: и в пир, и в мир
Черный список для ловкачей
Успешный дебют
Стоит только захотеть
В душе мы – казахи
Осенние встречи
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
"Не хотели хайповать" – Кажыкен ответил, почему не приехал на место ЧП в Шахтинске
Из Казахстана планируют открыть регулярные рейсы в Пакистан
Турсынбекова рассказала, как планирует бороться с бытовым насилием
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Взрыв газа в кафе в Курчатове: пострадал один человек
Смертельное ДТП: фура протаранила грузовик на трассе Алматы - Оскемен
Какие документы подписаны по итогам саммита Организации тюркских государств
Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств – Токаев
В Казахстане проведут ІІ Тюркскую универсиаду
Цитату Токаева о поддержке территориальной целостности всех государств разъяснил пресс-секретарь
Павлодарские полицейские прокомментировали видео, где житель Аксу обвинил их в наркоторговле
Квартиру подарили семье мальчика, лишившегося рук от удара током
Похищенное в Алматы оружие продолжают находить на кладбищах
Неизвестный «заминировал» школы в Петропавловске
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области

Читайте также

Общество
Важно не упустить момент, когда ребенок или подросток сам з…
Общество
Павлодарские педагоги предлагают сделать раннюю профориента…
Общество
С 2029 года демографические показатели Казахстана начнут во…
Общество
Кайрату Кудайбергену вновь продлили арест

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]