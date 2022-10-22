Генпрокуратура предупредила об ответственности за нарушения при предвыборной агитации

21 октября 2022 года в 18:00 часов стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Казахстана, которая завершится в 00:00 часов 19 ноября этого года. В Генеральной прокуратуре страны напомнили о необходимости соблюдения порядка и условий предвыборной агитации, сообщает Kazpravda.kz.

«С момента объявления о проведении внеочередных выборов президента Генеральной прокуратурой определены основные задачи и организационные мероприятия для прокуроров всех уровней применительно ко всем стадиям избирательной кампании. Буквально вчера с прокурорами областей провели отдельное совещание и ориентировали их на обеспечение неукоснительного соблюдения норм законодательства о выборах», – проинформировал на заседании Центральной избирательной комиссии 21 октября заместитель генпрокурора Казахстана Жандос Умиралиев.

Он напомнил, что порядок проведения предвыборной агитации детально урегулирован Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан».

Несоблюдение установленных норм влечет ответственность. Так, в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрено 9 статей за нарушения порядка и условий предвыборной агитации. Это следующие составы:

- проведение предвыборной агитации в период ее запрещения (статья 102 – штраф от 15 до 35 месячных расчетных показателей);

- воспрепятствование праву вести предвыборную агитацию (статья 103 – штраф от 20 до 50 МРП);

- нарушение условий проведения предвыборной агитации через СМИ (статья 112 – штраф от 20 до 50 МРП).

Условия проведения агитации через СМИ прописаны в статье 27 (пункт 7) Конституционного закона «О выборах в РК».

Умиралиев перечислил, что относится к нарушениям условий проведения агитации:

1) необъективное освещение СМИ выборной кампании, то есть искажение целей, задач и результатов предвыборных мероприятий, а также событий и фактов, связанных с ними;

2) публикация СМИ агитматериалов, заведомо порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидата или политической партии, а также отказ в предоставлении возможности бесплатного опубликования опровержения;

3) прерывание и комментирование выступлений кандидатов в СМИ сразу после выступления;

4) отказ СМИ в выделении эфирного времени, печатной площади одному из кандидатов, в случае, если другим было дано согласие и другие.

За нарушение этих условий предусмотрена адмответственность.

Также заместитель генпрокурора РК отметил и другие составы административных правонарушений, возможных в период агитации:

- изготовление или распространение анонимных агитационных материалов (согласно пункту 5 статьи 28 Конституционного закона «О выборах в РК» все агитационные печатные материалы должны содержать сведения об организации, выпустившей данные материалы, месте их печатания и тираже, лицах, сделавших заказ, из каких средств оплачено), что влечет административный штраф по статье 113 КоАП (25 МРП).

- умышленное уничтожение, повреждение агитационных материалов (статья 114 – штраф 15 МРП);

- нарушение условий проведения опроса общественного мнения, связанного с выборами (статья 120 – штраф от 10 до 30 МРП);

Справочно: неуказание юридического лица, проводившего опрос; лиц, заказавших опрос и оплативших его; времени проведения опроса; метода сбора информации; точной формулировки вопроса; числа опрошенных и коэффициента погрешности результатов опроса.

- нарушение условий проведения предвыборной агитации (статья 122 – штраф от 20 до 30 МРП);

Справочно: согласно пункту 4 статьи 27 КЗ «О выборах в РК» запрещаются предвыборная агитация и распространение агитационных материалов:

- государственным органам, органам местного самоуправления, а также их должностным лицам, военнослужащим, работникам органов национальной безопасности, правоохранительных органов, судьям, членам избирательных комиссий, религиозными объединениями;

- участие журналистов, должностных лиц редакций СМИ, зарегистрированных кандидатами либо их доверенными лицами, в освещении выборов через СМИ.

- размещение агитационных материалов (на памятниках и других объектах, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в помещении для голосования, статья 124 – штраф 25 МРП);

- нарушение порядка расходования средств, выделенных из республиканского бюджета на проведение предвыборной агитации (статья 125 – штраф 5 МРП).

Субъектами по всем указанным правонарушениям, наряду с гражданами, должностными лицами, являются субъекты предпринимательства. Санкции статей предусматривают штраф от 10 до 50 месячных расчетных показателей (от 30 до 153 тысяч тенге).

«Возбуждение дел по этим и другим административным правонарушениям, посягающим на избирательные права (статьи 101 – 126 КоАП), относится к исключительной компетенции прокурора (статья 805 КоАП). Дела рассматривает суд. Но граждане при нарушении их избирательного права могут самостоятельно обращаться непосредственно в суд (пункт 4 части 1 статьи 807 КоАП). В этом случае дела указанной категории сразу (без постановления прокурора) рассматриваются судами, но с участием прокурора (по всем составам административных правонарушений, посягающих на избирательные права: статьи 101 – 126 КоАП)», – пояснили в высшем надзорном органе страны.

За нарушение выборного законодательства наряду с административной предусмотрена и уголовная ответственность, подчеркнул Жандос Умиралиев.

Это касается воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (статья 150 УК – от штрафа 100 МРП до лишения свободы до 4 лет, включая исправительные работы, ограничения свободы).

Второй состав – это фальсификации избирательных документов или неправильного подсчета голосов (статья 151 УК – штраф либо исправительные работы в размере до 4 тысяч МРП/ограничение либо лишение свободы до 4 лет).

«Настоящая электоральная кампания на текущий момент проходит в правовом поле. Фактов нарушения выборного законодательства не зафиксировано. Для дальнейшего обеспечения законности проведения выборной кампании прокурорами налажено тесное взаимодействие с государственными и правоохранительными органами, а также избирательными комиссиями. По каждому факту нарушения будут приниматься все правовые меры, предусмотренные законами», – заключил замгенпрокурора.