Общество
Генпрокуратура призывает казахстанцев не участвовать в незаконных митингах
Екатерина Елисеева
В социальных сетях признанной судом запрещенной и экстремисткой организацией "Демократический выбор Казахстана"(ДВК) распространяются призывы к проведению и участию в незаконных протестных акциях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

"Деструктивные силы вводят в заблуждение население относительно мер социальной поддержки, межгосударственных отношений, тем самым побуждают к массовым беспорядкам, создают угрозу общественной безопасности, пытаясь разжечь социальную и национальную рознь", – говорится в сообщении.

Такие действия прямо запрещены законом, поэтому правоохранительные органы в установленном законом порядке будут реагировать и принимать строгие меры к нарушителям.

 "В целях предупреждения правонарушений и готовящихся противоправных деяний, обеспечения общественной безопасности и защиты прав граждан Уголовным кодексом предусмотрена ответственность: за возбуждение социальной, национальной, религиозной розни, а равно изготовление, распространение материалов, их пропагандирующих – статья 174 (до 20 лет лишения свободы, если повлекли тяжкие последствия); за причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций или государства - статья 400 (штраф до 200 МРП либо арест до 50 суток)", – напомнили в Генпрокуратуре.

Отмечается, что статьей 488 Кодекса об административных правонарушениях также установлена ответственность за нарушение порядка организации и проведении мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций (при отягчающих обстоятельствах - штраф до 50 МРП, арест до 15 суток).

"Уважаемые граждане, Генеральная прокуратура разъясняет, что любое участие и финансирование деятельности экстремистской организации повлечет уголовную ответственность в соответствии со статьями 182, 258 и 405 Уголовного кодекса: участие в деятельности экстремистской организации – статья 405 (до 2 лет лишения свободы); создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности – статья 158 (до 17 лет лишения свободы с конфискацией имущества); финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму – статья 258 (до 12 лет с конфискацией имущества)", – отметили в пресс-службе ведомства.

При этом под участием понимается не только организация и проведение незаконных акций, но и агитация, пропаганда идей запрещенной организации, изготовление, выпуск, тиражирование и распространение любыми средствами публикаций, листовок, постов, комментариев и иных информационных материалов.

Под финансированием понимается предоставление и сбор денег или иного имущества, дарение, мена, пожертвование, спонсорская и благотворительная помощь, оказание информационных и иного рода услуг.

"В соответствии с действующим законодательством лица, добровольно прекратившие участие в деятельности экстремистской группы, освобождаются от уголовной ответственности. Призываем граждан неукоснительно соблюдать закон, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях и деятельности организаций, запрещенных на территории нашей страны", – дополнили в ведомстве.

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