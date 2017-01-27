Политика
Генпрокуратура РК избавляется от "бесполезной работы"
Ботагоз Балтабаева
Генеральная прокуратура РК начала избавляться "от бесполезной работы". Об этом сообщил глава надзорного ведомства Жакип Асанов в ходе расширенного заседания коллегии, где были обсуждены итоги 2016 года и озвучены основные задачи на текущий период, передает Kazpravda.kz.

По его словам, нарушений с каждым годом не становится меньше. 

"Что делать? Работы много, как всегда, не хватает людей. Мы не стали изобретать велосипед, обратились к опыту корпоративного сектора. Там в первую очередь сокращают издержки, избавляются от всего ненужного, того, что не приносит пользы. Мы точно также подошли к этому вопросу, проанализировали, что нам мешает работать эффективно. Хотелось бы привести слова Генри Форда: "Бедность происходит от перетаскивания "мертвых тел". Это означает, что бедность наступает от занятия бесполезной работой. Поэтому, мы, в первую очередь, стали искать у себя эту бесполезную работу", – сказал Генпрокурор РК.

Как заявил руководитель надзорного ведомства, необходимо кардинально менять подходы к работе, мышление, и делать многое другое, чтобы по праву заслужить доверие населения. Поэтому в 2017 году органы прокуратуры сосредоточат внимание на трех важных задачах. Это – кадры, новые технологии и уголовный процесс.

Кадры – главный актив. Еще в июне дан старт проекту "В прокуратуру – лучшие кадры!". С тех пор через новые инструменты из 2 000 кандидатов успешно прошли 128.

"Эти новобранцы – первые ласточки. Они прошли первоначальную подготовку. У них "огонь" в глазах. Такие победы вдохновляют нас. Мы меняем парадигму. Молодежь поверила. Все зависит от образа их жизни, социальной активности, стремления к знаниям, патриотизма, энтузиазма. То есть все в их руках. Впереди внедрение лучших HR-технологий. Создание прозрачного механизма продвижения, поощрений и мотиваций", – отметил Жакип Асанов.

Также глава надзорного ведомства рассказал об изменении методов работы в органах прокуратуры и внедрении отдельных элементов современного менеджмента, чтобы до конца решать проблемы, волнующие общество.

По словам Генпрокурора, за последние месяцы избавление от ненужной и лишней работы, что не приносит пользы, позволило сконцентрировать усилия на важных и системных проблемах, касающихся долевого строительства, самозахватов земель, защиты бизнеса, по которым имеются согласованные с госорганами мероприятия. Также отмечено, что будет сформирован портфель приоритетных проектов. Они будут решать самые чувствительные для общества проблемы. Это – коррупция, здоровье нации, экология, уголовный процесс и другие.

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