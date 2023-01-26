Генпрокуратура указала на "серые" схемы по обналичиванию преступных доходов с помощью нотариусов

По данным Генпрокуратуры, в Алматы, Астане и Караганде установлено 13 фактов, когда долги формально взыскивались с организаций и лиц, причастных к созданию финансовых пирамид.

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Генеральная прокуратура Казахстана провела анализ соблюдения законности при выписке нотариусами исполнительных надписей за последние 3 года, передает корреспондент Каzpravda.kz.

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что институт исполнительной надписи заработал с 2016 года, и с тех пор в упрощенном порядке стали взыскиваться бесспорные требования, такие как долги по оплате коммунальных услуг, зарплате и договорам.

«Надпись существенно облегчила процедуру взыскания долгов и разгрузила суды. Однако, из-за простоты процедуры и злоупотребления со стороны нотариусов, она стала инструментом всевозможных «серых схем». Надпись использовалась для обналичивания денег, добытых преступным путем», - заявили в ведомстве.

Так, по данным Генпрокуратуры, в Алматы, Астане и Караганде установлено 13 фактов, когда долги формально взыскивались с организаций и лиц, причастных к созданию финансовых пирамид.

«Организаторы финпирамиды в Алматы для снятия и хищения денег вкладчиков по фиктивным договорам взыскали через нотариусов 2 млрд тенге несуществующих долгов. По искам прокурора надписи отменены. В обход судебного порядка по 63 надписям с государства незаконно взыскано 1,8 млрд тенге по договорам госзакупок. Из них по искам прокуроров уже отменены надписи на 1,2 млрд тенге. Долги взыскивались, несмотря на истечение срока договора госзакупок, за невыполненные работы и непредусмотренные ПСД и планами закупки, без регистрации допсоглашений к договорам госзакупок в органах казначейства, в отсутствие актов приемки и других подтверждающих документов», - пояснили в ведомстве.

Также сообщается, что взыскивались фиктивные долги по зарплате для увода имущества и активов от исполнения по другим обязательствам. Так, за два года прокуроры добились отмены 250 незаконных надписей на 5 млрд тенге.

В итоге, по представлению Генеральной прокуратуры Министерство юстиции прекратило лицензии трех нотариусов, 7 приостановлены, 44 привлечены к дисциплинарной ответственности.

Судами удовлетворено 17 исков прокурора об отмене исполнительных надписей на 1 млрд тенге, еще 3 иска находятся на стадии рассмотрения.