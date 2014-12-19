Генпрокуратура установила личности казахстанских детей в ролике ИГ Закон и Порядок Батырбек Агимбетов

Генеральная прокуратура Казахстана знает поименно детей из Казахстана, запечатленных на ролике, распространенном террористической организаций "Исламское государство", передает корреспондент Kazpravda.kz. Об этом заявил заместитель Генпрокурора РК Андрей Кравченко, пояснив, что ведомство ведет работу по недопущению подобных фактов.



"Я сейчас не могу вам сказать конкретно фамилии, имена, но мы прекрасно знаем, кто эти дети, и будем продолжать свою работу, чтобы эти дети не вовлекались в подобную преступную деятельность. Что касается этого ролика, то могу вам сказать, что мы достаточно информированы о том, кто на этом ролике снят, даже в отношении детей. И было бы неправильно, если бы это было по-другому, потому что специальные службы, правоохранительные органы очень серьезно, скрупулезно, детально работают над всеми подобного рода материалами, и мы, естественно, будем принимать меры для того, чтобы подобные материалы все-таки имели соответствующие барьеры в Сети и не распространялись повсеместно", – отметил он в ходе конференции по вопросам борьбы с международным экстремизмом и терроризмом.



Напомним, что в ноября текущего года в Сети появился видеоролик, который был заснят в лагере боевиков ИГ. На записи запечатлены дети, которых обучают обращаться с оружием и готовят для участия в боевых действиях. Предположительно эти дети из Казахстана.



Заместитель Генпрокурора сообщил, что подобные материалы призваны с целью вовлечь в ряды организованных преступных групп новых членов.



"Все эти материалы имеют пропагандистскую направленность, то есть они в общем-то делаются специально, причем высококвалифицированными специалистами, и все это делается для того, чтобы привлечь на свою сторону как можно больше сторонников, фактически записать в организованные преступные группы новых людей. Не нужно себя обманывать, что есть в этом какие-то высокие цели, это обыкновенная преступная деятельность, которая позволяет участвовать в очень серьезных тяжких преступлениях, связанных с ведением войны, убийством, совершением различных терактов в отношении мирного населения. И это очень опасная деятельность, и, естественно, она будет пресекаться", – рассказал он.



Сейчас, отметил Кравченко, существует договоренность с Google, Youtube, Twitter, Facebook и другими соцсетями о пресечении распространения подобных роликов в глобальной паутине. "Мы находим понимание со стороны сотрудников этих служб, и они идут нам на встречу. Есть информация на сайте Генеральной прокуратуры Казахстана о том, сколько заблокировано сайтов в этом году. Таких сайтов более 500", – уточнил Кравченко.



Вместе с тем представитель главного надзорного ведомства не подтвердил информацию об участии граждан Казахстана в боевых действиях в Украине. Однако он сообщил, что такие попытки казахстанцами предпринимались.



"Наши украинские коллеги не подтверждают пока участие казахстанцев в районе боевых конфликтов в Украине. Поэтому мы будем продолжать поддерживать контакт с ними, и как только какая-то информация будет появляться, мы будем проводить работу в этом направлении. Мы предупреждали всех о том, что подобного рода попытки будут пресекаться, поскольку такое участие в настоящее время является преступлением. И безусловно, если такие люди будут выявляться, то они будут получать соответствующее наказание, все это в соответствии с законом, и все это с учетом соблюдения всех прав человека", – предупредил Андрей Кравченко.

