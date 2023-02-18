Генпрокуратура выявила нарушения в ходе избирательной гонки

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"На сегодня уже зарегистрирован ряд нарушений, выразившихся в несоблюдении установленного порядка и условий проведения опросов общественного мнения по выборам, а также предвыборной агитации. Один факт произошел в столице", - заявил спикер.

По его словам, виновное лицо в порядке сокращенного производства постановлением прокурора привлечено к административному штрафу по ч.3 ст.120 КоАП.

"Также установлено пять фактов нарушения запрета на агитацию до завершения регистрации кандидатов и партийных списков. По одному из них житель города Талдыкоргана судом по постановлению прокурора привлечен к административной ответственности по статье 102 КоАП в виде штрафа. По остальным принимаются меры для привлечения виновных по этой же статье", - резюмировал спикер.