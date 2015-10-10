Генпрокуратура выявила нарушения в сфере добычи и оборота рыбных ресурсов

Общество
Ольга ФАЙНШТЕЙН
Фото из архива "КП"
Генеральной прокуратурой РК по результатам анализа в сфере добычи и оборота рыбных ресурсов выявлены существенные нарушения законности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Несмотря на богатый рыбохозяйственный водный фонд и благоприятные условия для интенсивного развития рыбоводства и рыболовства, ресурсы страны истощаются. Этому способствует браконьерство, достигшее промышленных масштабов. Только за 2012–2015 годы 30% экспортированной из Казахстана рыбной продукции, или 13,7 из 40 тыс. тонн добыто браконьерами. Вывоз нелегального улова за пределы страны осуществляется организованными преступными группами посредством сети лжепредприятий и с использованием поддельных документов о законности его происхождения.

При этом размер теневого оборота за указанный период составил около 100 млн долларов, а сумма ущерба, причиненного государству вследствие незаконного изъятия природных ресурсов и уклонения от уплаты налогов, превысила 15 млрд тенге.

По материалам анализа Генеральной прокуратуры Комитетом государственных доходов Министерства финансов проводится досудебное расследование по статьям 335 и 245 Уголовного кодекса РК (незаконная добыча и уклонение от уплаты налогов, совершенные организованной группой с причинением особо крупного ущерба).

Факты нелегального оборота рыбной продукции выявлялись органами прокуратуры и ранее. К примеру, в 2010–2012 годах в Восточном Казахстане возбуждено и расследовано 114 уголовных дел в отношении 54 лиц по фактам вывоза 22,2 тыс. тонн рыбы, добытой браконьерами на водоемах Зайсан-Иртышского бассейна. Установленный ущерб государству тогда составил более 11 млрд тенге. Винов­ные лица осуждены.

Как считают в Генеральной прокуратуре, другая не менее важная задача для обеспечения законности в рассматриваемой сфере – проведение работы по совершенствованию действующего законодательства и активизация работы уполномоченных государственных органов (министерств сельского хозяйства, финансов и внутренних дел).

Генеральная прокуратура поставила вопрос перед Правительством РК о необходимости принятия мер в данном направлении.

