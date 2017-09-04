Генпрокурор об инциденте в "Абу-Даби Плаза": Возбуждено два уголовных дела
Генеральный прокурор РК Жакип Асанов прокомментировал инцидент с иностранными рабочими у "Абу-Даби Плаза", сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Сейчас два дела возбуждено. Одно по конфликту на бытовой почве, второе – по ложной информации", – заявил он в кулуарах совместного заседания палат Парламента.
На вопрос, предполагается ли депортация иностранных рабочих, совершивших правонарушение, Генпрокурор отметил, что это решит суд.
"Дело передадим в суд, тогда и решим", – подчеркнул Асанов.
В свою очередь в МВД РК рассказали о ходе расследования по инциденту у "Абу-Даби Плаза". Об этом сообщил официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев.
"ДВД Астаны в рамках уголовного дела, зарегистрированного по статье 293 части 2 ("Хулиганство") Уголовного кодекса РК, в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий установлены подозреваемые, причастные к нанесению телесных повреждений сотруднику охранной фирмы Полатову. Аналогично установлен круг подозреваемых из числа сотрудников охранной структуры, причинивших в ответ на избиения Полатова телесные повреждения гражданам Индии – рабочим строительного объекта", – сообщил Садубаев.
Напомним, 2 сентября около 21.00 между сотрудниками охранной компании и иностранными рабочими (граждане Индии) произошел бытовой конфликт на контрольно-пропускном пункте строительной площадки "Абу-Даби Плаза".