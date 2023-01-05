Генпрокурор ответил на вопрос, Масимов ли главный организатор январских событий

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Генеральный прокурор РК Берик Асылов в Мажилисе ответил на вопрос журналистов о том, является ли главным организатором январских событий Карим Масимов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Была попытка государственного переворота, подготовка к нему. По основным организаторам, как я уже сказал, возбуждены уголовные дела в отношении первых руководителей Комитета национальной безопасности, Карима Масимова, в том числе его заместителей», - сказал Берик Асылов.

Между тем, журналисты попросили его уточнить, является ли Масимов главным организатором январских беспорядков.

«Можно сказать и так», - ответил генпрокурор.