Политика
Генпрокурор РК напомнил об ответственности за проведение и участие в несанкционированных митингах
Генеральный прокурор Казахстана Жакип Асанов вновь призвал граждан страны не участвовать в незаконных митингах  и не поддаваться на провокации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".

"Отдельные лица(...), избегая совместного конструктивного диалога, продолжают провоцировать население на незаконные акции протеста. Порядок их организации и проведения не соблюдается. Идет намеренная политизация и распространение ложной информации с элементами разжигания социальной и национальной розни. В этой связи призываю казахстанцев не поддаваться на подобные провокации, проявить твердую гражданскую позицию во имя сохранения стабильности, предотвращения угроз жизни и здоровью наших граждан", – отметил Асанов, выступая на первом заседании консультативного совета по обеспечению законности при Генеральной прокуратуре.

Он напомнил, что организация и участие в незаконных митингах, согласно статье 25 примечанию 2 закона "О прокуратуре", влекут административную или уголовную ответственность. "Органы правопорядка обязаны пресекать любые нарушения и немедленно принимать предусмотренные законом меры, вплоть до уголовного преследования", – подчеркнул Генпрокурор.

Напомним, ранее глава МВД Калмуханбет Касымов отметил, что в стране нет предпосылок для проведения очередного "земельного" митинга.

"Мы отслеживаем все эти мероприятия. Я думаю, что для того, чтобы проводить митинги, все вопросы уже сняты. Работает государственная комиссия, все обсуждается. В митинге нет необходимости", – заявил он.

5 мая Президент Казахстана ввел мораторий до 2017 года на некоторые поправки в Земельный кодекс, вызвавших общественный резонанс, и поручил Правительству создать комиссию по земельной реформе.

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